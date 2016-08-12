مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى الإنترنت، أصبح تعلم اللغة اليابانية أسهل من أي وقت مضى، بفضل التطبيقات المتخصصة التي تقدمها. توجد اليوم العديد من التطبيقات المجانية المصممة خصيصًا للدارسين الأجانب، مما يسهل عليهم تعلم اللغة اليابانية بسلاسة وفعالية. في هذا المقال، قمنا بجمع أفضل هذه التطبيقات لمساعدتكم على تحسين مهاراتكم اللغوية والاستعداد لاختبار الكفاءة في اللغة اليابانية، مما يمكنكم من تحميلها على أجهزتكم الذكية والبدء في رحلة تعلم ممتعة ومثمرة.

Obenkyo

يمكنك عن طريق استخدام هذا التطبيق تعلم الهيراغانا، الكاتاكانا، والكانجي. كما يتيح لك اختبار قدراتك بطرق متعددة من خلال الرسم أو اختيار الإجابة الصحيحة من بين عدة خيارات. كما يوفّر هذا التطبيق قوائم للكانجي يمكن عرضها وفقا لمستويات اختبار كفاءة اللغة اليابانية المعروف اختصارا باسم JLPT، مما يساعدك في الاستعداد للاختبار، حيث يحتوي التطبيق على 2300 كانجي تشمل مستويات اختبار كفاءة اللغة اليابانية من المستوى 5 وحتى المستوى 1. ويوفّر لك أيضا تدريبات على طريقة كتابة كل من الهيراغانا والكاتاكانا، والكانجي بالكتابة على الشاشة باللمس مما يقوي عملية الحفظ ويجعلها أكثر سهولة وسلاسة.

هذا التطبيق متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد فقط.

تحميل التطبيق: Obenkyo

اسم المطور: Atomusk

البريد الإلكتروني: atomusk@live.fr

japanese

هذا التطبيق رائع ومفيد للغاية للأشخاص الذين يودّون دراسة اللغة اليابانية، أو يدرسونها بالفعل حاليا. فهو يحتوي على العديد من الأمثلة التي توضّح استخدام كل كلمة مع ملحوقة بالهيراغانا فوق الكانجي. كما يوفّر هذا التطبيق خاصية المقاطع الصوتية حيث يمكنها نطق الكلمة التي كنت تبحث عنها بمجرد لمس علامة الصوت التي تظهر على الشاشة، مما يجعلك تتأكد من طريقة النطق الصحيحة لكل كلمة دون الحاجة للاستعانة بأحد. كما أن هذا التطبيق يحتوي على قائمة لتصريف الفعل في كافة حالاته مما يوفّر عليك الكثير من الوقت والمجهود في عملية تحويل الفعل للصيغة المناسبة. كما أنه يوضح لك مستوى الكلمة التي بحثت عنها من بين مستويات اختبار كفاءة اللغة اليابانية. ويمكنك البحث داخل التطبيق باستخدام الأحرف اللاتينية ”روماجي“، الهيراغانا، والكانجي.

هذا التطبيق متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد فقط.

تحميل التطبيق: japanese

اسم المطور: Spacehamster

البريد الإلكتروني: spacehamster@gmail.com

Kanji Recognizer

يوفّر لك هذا التطبيق خاصية التعرف على الكانجي التي تؤرق العديد من دارسي اللغة اليابانية. فبفضل هذا التطبيق يمكنك التعرف فورا على الكانجي الغير معروف بالنسبة لك عن طريق كتابته إما باليد أو بالقلم المخصص للكتابة على شاشة هاتفك إذا كان متوفرا به. وبعد كتابة الكانجي يظهر لك على الشاشة القراءة اليابانية والصينية الأصل الخاصة به، كما يوضّح لك في أي مستوى من مستويات اختبار كفاءة اللغة اليابانية يقع هذا الكانجي. التطبيق سهل الاستخدام ويوفّر المجهود والوقت.

هذا التطبيق متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد فقط.

تحميل التطبيق: Kanji Recognizer

اسم المطور:Nikolay Elenkov

البريد الإلكتروني: kanji.recognizer@gmail.com

(imiwa ? (Japanese dictionary

هو تطبيق مفيد جدا لدارسي اللغة اليابانية، حيث أنه يعمل بمثابة قاموس للغة اليابانية يحتوي على آلاف الكلمات والأمثلة التي تساعدك في تعلم اللغة اليابانية. كما أنه مقسم بعناية ودقة مما يجعله سهل الاستخدام مقارنة بغيره من التطبيقات. علاوة على ذلك عند البحث يمكنك استخدام الهيراغانا، الكتاكانا، أو حتى الروماجي. وهو مفيد كونه يحتوي على خاصية حفظ الكلمات.

هذا التطبيق متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام iOS فقط.

تحميل التطبيق: ?imiwa

اسم المطور: Pierre-Phi di Costanzo

الموقع الإلكتروني: www.imiwaapp.com

Learning Japanese

إن هذا التطبيق يوفّر قواعد اللغة اليابانية الأساسية. كما يقدّم المحتوى في شكل دروس منسّقة بشكل يسهل فهمه، حيث يبدأ بالهيرغانا والكتاكانا، ثم الكانجي وبعد ذلك ينتقل إلى القواعد النحوية من المستويات السهلة وحتى المتقدمة. وعلى الرغم من أن الشرح باللغة الإنكليزية إلا أنه بسيط وسهل الاستيعاب، علاوة على ذلك يوفّر خاصية النقر على الكانجي المكتوب باللون الأحمر لتظهر بذلك الهيراغانا ومعناه باللغة الإنكليزية.

هذا التطبيق متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد و iOS.

تحميل التطبيق: Learning Japanese لنظام أندرويد

تحميل التطبيق: Learning Japanese لنظام iOS

اسم المطور: Ignatius Reza

الموقع الإلكتروني: www.erauqssidlroweht.com

Kotoba - Advanced Japanese

هذا التطبيق الرائع هو كنز عظيم للكلمات والمفردات اليابانية حيث يحتوي على 169715 من الكلمات والجمل اليابانية، ومن بينها 15060 جملة ملحوقة بالهيراغانا فوق الكانجي مع توفير الترجمة الإنكليزية. ويتطلب استخدام هذا التطبيق مستوى من الدارسين الذين يستطيعون قراءة الهيراغانا والكاتاكانا. وقد قسمت الكلمات فيه بشكل دقيق وفقا لكل مستوى من مستويات اختبار كفاءة اللغة اليابانية. وقد تم تقسيم كل فئة به إلى مجموعة تتكون من 50 كلمة، مما يسهل عملية التذكر والحفظ على الدارس.

هذا التطبيق متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد فقط.

تحميل التطبيق: Kotoba

اسم المطور: Yutani

البريد الإلكتروني: sh0@yutani.ee

صورة العنوان: Neil Jones