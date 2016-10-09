Existen un buen número de aplicaciones gratuitas para smartphones para aprender japonés. En este artículo les presentamos algunas de las mejores opciones.

Obenkyo

Esta aplicación sirve para el aprendizaje del hiragana, el katakana y el kanji. Los usuarios pueden poner a prueba su habilidad a través de una variedad de métodos como escribir o contestar a test con múltiples opciones de respuesta. Esta aplicación incluye listas de kanji para diferentes niveles del Examen de Aptitud en Lengua Japonesa (JLPT, por sus siglas en inglés), lo que sirve de ayuda para preparar esta popular prueba. También es posible practicar las escrituras hiragana y katakana en la pantalla.

Obenkyo ofrece listas de caracteres kanji para los usuarios que estudian para el Examen de Aptitud en Lengua Japonesa.

Desarrollador: Atomusk

Disponible solo en Android

Enlace a Google Play

Kanji Recognizer

Los kanji pueden ser uno de los mayores obstáculos para muchos de los estudiantes de japonés que han crecido fuera de Asia Oriental. La aplicación Kanji Recognizer fue creada para ayudar a estas personas, permitiendo a los usuarios escribir a mano rápidamente los caracteres y obtener sus lecturas, el orden de los trazos y sus significados básicos. En la pantalla aparecen las lecturas on’yomi y kun’yomi en katakana y hiragana respectivamente, y también se indica el nivel del JLPT de cada kanji.

Kanji Recognizer ayuda a que el aprendizaje de los kanji sea más sencillo.

Desarrollador: Nikolay Elenkov

Disponible solo en Android

Enlace a Google Play

HiNative

Los estudiantes de japonés y de otros idiomas pueden utilizar esta aplicación para preguntar directamente cuestiones a hablantes nativos. Los formatos para las preguntas, como por ejemplo cómo decir una palabra en otro idioma o si una frase suena natural, lo hacen más fácil a la hora de encontrar respuestas a las dificultades del aprendizaje. El usuario puede devolver el favor respondiendo a preguntas sobre su propio idioma.

HiNative permite a los estudiantes de idiomas hacer preguntas a hablantes nativos.

Desarrollador: Lang-8, Inc.

Disponible en Android e iOS

Enlace a Google Play y a la App Store

imiwa?

Esta aplicación con un diccionario integral es muy útil para los estudiantes de japonés y tiene una interfaz muy clara y fácil de entender. Se pueden encontrar kanji ordenados según el nivel del JLPT y el curso escolar, y crear listas personales de vocabulario utilizando la función de “favoritos”. Los usuarios deben ser conscientes de que, no obstante, las frases de ejemplo varían en cuanto a la calidad.

Los usuarios pueden utilizar imiwa? para buscar significados y hacer listas de vocabulario.

Desarrollador: Pierre-Philippe di Costanzo

Disponible solo en iOS

Enlace a la App Store

Japanese

Aunque el nombre no es muy original, esta aplicación de diccionario es muy útil para los estudiantes desde el nivel principiante hasta el más experto. Ofrece numerosos ejemplos para ver cómo se utiliza el vocabulario correctamente junto a las lecturas de cada kanji. También es posible comprobar la pronunciación pulsando el icono de audio. La aplicación contiene una lista de conjugaciones verbales y todas las palabras están clasificadas según el nivel del JLPT. Los usuarios pueden buscar en hiragana, katakana o kanji.

Japanese ofrece los significados de los caracteres y ejemplos de uso.

Desarrollador: Spacehamster

Disponible solo en Android

Enlace a Google Play

Learning Japanese

Este popular sitio web de Tae Kim en forma de aplicación ofrece los principios gramaticales del idioma japonés. Después de presentar los tres sistemas de escrituras, profundiza en la gramática desde lo más elemental hasta cuestiones más avanzadas. Las explicaciones son claras y fáciles de comprender. Las oraciones de ejemplo están traducidas al inglés y también es posible pulsar en palabras individuales para obtener la lectura y el significado.

Learning Japanese explica claramente la gramática del japonés.

Desarrolladores: Ignatius Reza (Android), Ronald Timoshenko (iOS)

Disponible en Android e iOS

Enlace a Google Play Enlace a la App Store

Kotoba: Advanced Japanese

Esta aplicación contiene miles de palabras, expresiones y oraciones de ejemplo con sus traducciones al inglés. Junto al vocabulario para diferentes niveles del JLPT, incluye 20.000 palabras de uso común del Mainichi Shimbun. Esta aplicación recuerda cuáles palabras han sido respondidas correctamente por los usuarios, permitiéndoles concentrarse en el vocabulario que no conocen.

Pon a prueba tu conocimiento del vocabulario japonés con Kotoba: Advanced Japanese.

Desarrollador: Yutani

Disponible en Android

Enlace a Google Play

Kanjiryoku shindan (Test de la aptitud en kanji)

La interfaz de esta aplicación está íntegramente en japonés, lo que la hace accesible a los estudiantes avanzados. Los usuarios pueden poner a prueba su conocimiento del kanji de diversas maneras, incluyendo practicar las lecturas en kana para los caracteres o escribir los kanji sobre la pantalla. Las personas que ya disfruten de esta aplicación pueden acompañarla con otra aplicación para el vocabulario llamada Goiryoku shindan (Test de aptitud en vocabulario).

Los estudiantes de japonés pueden poner a prueba su conocimiento de los caracteres kanji con Kanjiryoku shindan.

Desarrollador: Nowproduction

Disponible en Android e iOS

Enlace a Google Play Enlace a la App Store

(Fotografía del encabezado: la aplicación Japanese en funcionamiento.)