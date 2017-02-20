Outre les méthodes traditionnelles, ceux qui veulent apprendre la langue japonaise disposent aussi de toutes sortes d’applications gratuites pour smartphone qui peuvent leur faciliter grandement la tâche. Voici une sélection des meilleures d’entre elles.
Apprentissage du système graphique japonais
Obenkyo
Cette application gratuite, disponible en français et en anglais, est très commode pour apprendre les hiragana, les katakana et les kanji. Elle propose diverses méthodes permettant de vérifier les connaissances acquises notamment par le biais de questions QCM auxquelles on peut répondre soit en écrivant le caractère soit en cochant un des choix multiples proposés. Les kanji sont classés par niveau comme ceux du Test d’aptitude en japonais (JLPT), ce qui facilite la préparation de cet examen. L’application Obenkyo inclut aussi un système d’animation des traits des caractères et de graphie directe des hiragana et des katakana sur l’écran à l’aide d’un doigt.
Concepteur : Atomusk
Disponible sur Android uniquement
Lien Microsoft [FR]
Reconnaissance de caractères japonais
Kanji Recognizer
Les kanji peuvent constituer un obstacle majeur pour beaucoup de personnes apprennant le japonais en ayant grandi ailleurs qu’en Asie de l’Est. Kanji Recognizer est une application gratuite de reconnaissance de caractères en anglais qui a été créée à leur intention. Elle permet d’écrire les kanji rapidement à la main et d’obtenir leurs lectures, l’ordre de leurs traits et leurs sens les plus courants. Elle donne aussi les lectures des kanji « à la chinoise » (on-yomi) et « à la japonaise » (kun-yomi) respectivement en katakana et hiragana, ainsi que le niveau de chaque caractère dans le classement du JLPT.
Concepteur Nikolay Elenkov
Disponible sur Android uniquement
Lien Google Play
Apprentissage de la langue parlée
HiNative
Grâce à l’application gratuite multilingue HiNative, ceux qui apprennent le japonais ou d’autres langues peuvent poser directement des questions à des interlocuteurs natifs. La formulation très simple et concrète des questions – par exemple, « Comment dit-on ceci en… ? », ou bien, « Est-ce que ça a l’air naturel en… ? » – permet de trouver des réponses particulièrement pertinentes aux difficultés rencontrées. L’application HiNative fonctionne sur la base de l’échange et de la réciprocité. Ses utilisateurs sont invités à répondre en retour à des questions concernant leur propre langue.
Concepteur : Lang-8, Inc.
Disponible sur Android et iOS
Lien Google Play Lien App Store
Dictionnaire japonais
Imiwa ?
Une application gratuite multilingue qui a l’avantage de contenir un dictionnaire très complet et d’être organisée de façon nette et claire. Grâce à elle, chacun peut trouver facilement des kanji correspondant à son niveau et dans l’ordre où ils sont classés pour le JLPT. Elle permet aussi de créer des listes personnelles de vocabulaire en utilisant la fonction « favoris ». Les mots sont toujours accompagnés de phrases d’exemple toujours bienvenus, mais dont la qualité laisse parfois à désirer.
Concepteur : Pierre-Philippe di Costanzo
Disponible sur iOS uniquement
Lien App Store
Japanese
En dépit de son nom pour le moins banal, cette application gratuite est très performante et extrêmement utile pour tous ceux qui apprennent le japonais, depuis les débutants jusqu’aux plus avancés. Pour chaque kanji, elle donne les différentes lectures ainsi que des exemples d’emploi et le classement par niveau du JLPT. Elle permet de vérifier la prononciation des caractères par simple pression sur l’icône « audio ». L’application Japanese contient par ailleurs des tableaux de conjugaison très commodes. Et ses utilisateurs peuvent faire des recherches non seulement en anglais mais aussi en se servant des hiragana, des katakana et des kanji.
Concepteur : Spacehamster
Disponible sur Android uniquement
Lien Android
Grammaire japonaise
Learning Japanese
Une application gratuite directement tirée du fameux site web de Tae Kim (un guide japonais de grammaire japonaise) consacré à la grammaire japonaise. Après avoir présenté les deux syllabaires et les kanji du système d’écriture japonais, elle donne un aperçu étape par étape de la grammaire japonaise, depuis les rudiments de base jusqu’aux questions les plus épineuses. Les explications sont claires et simples et les phrases données en exemple, traduites en anglais. Les utilisateurs peuvent aussi taper des mots pour avoir leur lecture et leur sens.
Concepteurs : Ignatius Reza (Android) et Ronald Timoshenko (iOS)
Disponible sur Android et iOS
Lien Google Play Lien App Store
Étude approfondie du vocabulaire japonais
Kotoba – Advanced Japanese
Cette application gratuite contient des milliers de mots, d’expressions et de phrases d’exemple dont elle donne une traduction en anglais. On y trouve aussi le vocabulaire des différents niveaux du JLPT ainsi que 20 000 termes courants utilisés par le quotidien japonais Mainichi Shimbun. Kotoba – Advanced Japanese a aussi la particularité d’enregistrer les mots employés correctement par l’utilisateur, ce qui permet à celui-ci de se concentrer sur ceux qu’il ne connaît pas.
Concepteur : Yutani
Disponible sur Android uniquement
Lien Android
Test de niveau en kanji
Kanjiryoku shindan
L’interface de cette application gratuite étant entièrement en japonais, elle s’adresse plus particulièrement à des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau dans cette langue. Les utilisateurs peuvent tester leurs connaissances en matière de kanji de différentes façons, par exemple, en se servant de leurs lectures en kana ou en traçant eux-mêmes les kanji sur l’écran. Il est vivement conseillé aux amateurs de Kanjiryoku shindan de compléter leur apprentissage avec Goiryoku shindan (test de niveau en vocabulaire), une autre application consacrée au vocabulaire japonais.
Concepteur : Nowproduction
Disponible sur Android et iOS
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(Photo du titre : capture d’écran de l’application Japanese)