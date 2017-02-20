Outre les méthodes traditionnelles, ceux qui veulent apprendre la langue japonaise disposent aussi de toutes sortes d’applications gratuites pour smartphone qui peuvent leur faciliter grandement la tâche. Voici une sélection des meilleures d’entre elles.

Apprentissage du système graphique japonais

Obenkyo

Cette application gratuite, disponible en français et en anglais, est très commode pour apprendre les hiragana, les katakana et les kanji. Elle propose diverses méthodes permettant de vérifier les connaissances acquises notamment par le biais de questions QCM auxquelles on peut répondre soit en écrivant le caractère soit en cochant un des choix multiples proposés. Les kanji sont classés par niveau comme ceux du Test d’aptitude en japonais (JLPT), ce qui facilite la préparation de cet examen. L’application Obenkyo inclut aussi un système d’animation des traits des caractères et de graphie directe des hiragana et des katakana sur l’écran à l’aide d’un doigt.

Capture d’écran de Obenkyo. Cette application propose des listes de kanji classés par niveau, ce qui en fait un outil de choix pour les candidats au JLPT.

Concepteur : Atomusk

Disponible sur Android uniquement

Lien Microsoft [FR]

Reconnaissance de caractères japonais

Kanji Recognizer

Les kanji peuvent constituer un obstacle majeur pour beaucoup de personnes apprennant le japonais en ayant grandi ailleurs qu’en Asie de l’Est. Kanji Recognizer est une application gratuite de reconnaissance de caractères en anglais qui a été créée à leur intention. Elle permet d’écrire les kanji rapidement à la main et d’obtenir leurs lectures, l’ordre de leurs traits et leurs sens les plus courants. Elle donne aussi les lectures des kanji « à la chinoise » (on-yomi) et « à la japonaise » (kun-yomi) respectivement en katakana et hiragana, ainsi que le niveau de chaque caractère dans le classement du JLPT.

Capture d’écran de Kanji Recognizer. Cette application a le mérite de faciliter grandement l’apprentissage des kanji.

Concepteur Nikolay Elenkov

Disponible sur Android uniquement

Lien Google Play

Apprentissage de la langue parlée

HiNative

Grâce à l’application gratuite multilingue HiNative, ceux qui apprennent le japonais ou d’autres langues peuvent poser directement des questions à des interlocuteurs natifs. La formulation très simple et concrète des questions – par exemple, « Comment dit-on ceci en… ? », ou bien, « Est-ce que ça a l’air naturel en… ? » – permet de trouver des réponses particulièrement pertinentes aux difficultés rencontrées. L’application HiNative fonctionne sur la base de l’échange et de la réciprocité. Ses utilisateurs sont invités à répondre en retour à des questions concernant leur propre langue.

Capture d’écran de HiNative. Cette application permet à ceux qui apprennent le japonais ou toute autre langue de poser directement des questions à des interlocuteurs natifs.

Concepteur : Lang-8, Inc.

Disponible sur Android et iOS

Lien Google Play Lien App Store

Dictionnaire japonais

Imiwa ?

Une application gratuite multilingue qui a l’avantage de contenir un dictionnaire très complet et d’être organisée de façon nette et claire. Grâce à elle, chacun peut trouver facilement des kanji correspondant à son niveau et dans l’ordre où ils sont classés pour le JLPT. Elle permet aussi de créer des listes personnelles de vocabulaire en utilisant la fonction « favoris ». Les mots sont toujours accompagnés de phrases d’exemple toujours bienvenus, mais dont la qualité laisse parfois à désirer.

Captures d’écran de imiwa ?, une application très pratique quand on cherche le sens des mots ou que l’on veut faire des listes de vocabulaire.

Concepteur : Pierre-Philippe di Costanzo

Disponible sur iOS uniquement

Lien App Store

Japanese

En dépit de son nom pour le moins banal, cette application gratuite est très performante et extrêmement utile pour tous ceux qui apprennent le japonais, depuis les débutants jusqu’aux plus avancés. Pour chaque kanji, elle donne les différentes lectures ainsi que des exemples d’emploi et le classement par niveau du JLPT. Elle permet de vérifier la prononciation des caractères par simple pression sur l’icône « audio ». L’application Japanese contient par ailleurs des tableaux de conjugaison très commodes. Et ses utilisateurs peuvent faire des recherches non seulement en anglais mais aussi en se servant des hiragana, des katakana et des kanji.

Captures d’écran de Japanese. Cette application très utile donne le sens des caractères avec des exemples d’emploi.

Concepteur : Spacehamster

Disponible sur Android uniquement

Lien Android

Grammaire japonaise

Learning Japanese

Une application gratuite directement tirée du fameux site web de Tae Kim (un guide japonais de grammaire japonaise) consacré à la grammaire japonaise. Après avoir présenté les deux syllabaires et les kanji du système d’écriture japonais, elle donne un aperçu étape par étape de la grammaire japonaise, depuis les rudiments de base jusqu’aux questions les plus épineuses. Les explications sont claires et simples et les phrases données en exemple, traduites en anglais. Les utilisateurs peuvent aussi taper des mots pour avoir leur lecture et leur sens.

Captures d’écran de Learning Japanese, une application qui donne des explications très claires sur la grammaire japonaise.

Concepteurs : Ignatius Reza (Android) et Ronald Timoshenko (iOS)

Disponible sur Android et iOS

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Étude approfondie du vocabulaire japonais

Kotoba – Advanced Japanese

Cette application gratuite contient des milliers de mots, d’expressions et de phrases d’exemple dont elle donne une traduction en anglais. On y trouve aussi le vocabulaire des différents niveaux du JLPT ainsi que 20 000 termes courants utilisés par le quotidien japonais Mainichi Shimbun. Kotoba – Advanced Japanese a aussi la particularité d’enregistrer les mots employés correctement par l’utilisateur, ce qui permet à celui-ci de se concentrer sur ceux qu’il ne connaît pas.

Captures d’écran de Kotoba – Advanced Japanese. Cette application a été conçue pour tester et améliorer le vocabulaire de son utilisateur.

Concepteur : Yutani

Disponible sur Android uniquement

Lien Android

Test de niveau en kanji

Kanjiryoku shindan

L’interface de cette application gratuite étant entièrement en japonais, elle s’adresse plus particulièrement à des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau dans cette langue. Les utilisateurs peuvent tester leurs connaissances en matière de kanji de différentes façons, par exemple, en se servant de leurs lectures en kana ou en traçant eux-mêmes les kanji sur l’écran. Il est vivement conseillé aux amateurs de Kanjiryoku shindan de compléter leur apprentissage avec Goiryoku shindan (test de niveau en vocabulaire), une autre application consacrée au vocabulaire japonais.

Captures d’écran de Kanjiryoku shindan. Cette application permet à ceux qui apprennent le japonais de tester leurs connaissances en matière de kanji.

Concepteur : Nowproduction

Disponible sur Android et iOS

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(Photo du titre : capture d’écran de l’application Japanese)