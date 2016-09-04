Никогда не сдаваться!

В русском языке существует выражение «семь раз упасть, восемь раз подняться», в котором выражена позитивная оценка упорства и настойчивости, которое после многих неудач в конце концов приводит к победе. Такое же выражение есть и в английском языке, а оригинал его на японском звучит как сититэн-хакки (七転八起)(*1), и это – одно из множества «выражений, состоящих из четырёх знаков» – ёдзи-дзюкуго.

Как и показывает их название, эти выражения состоят из четырёх иероглифов. Они в основном используются в письменном тексте, оживляя его и поддерживая интерес читателя, учитывая концентрацию смысла, выраженного всего лишь в нескольких иероглифах. Как и наши пословицы и поговорки, ёдзи-дзюкуго часто имеют довольно туманный смысл, а некоторые встречаются только в художественной прозе, однако многие из них известны чрезвычайно широко. Их начинают изучать в младших классах школы, и наиболее распространённые часто упоминаются в популярной культуре.

Разнообразие происхождения

Одни из таких выражений появились в японском языке повседневного общения, а некоторые берут своё начало из событий китайской истории. Фраза 呉越同舟 (Го-Эцу досю) описывает врагов, находящихся «в одной лодке». Она отсылает нас к эпизоду, описанному Сунь Цзы, когда враги, происходившие из воюющих царств У и Юэ (Го и Эцу по-японски), помогли друг другу во время шторма.

Многие фразы пришли из буддийских источников. Например, 諸行無常 (сёгё мудзё), состоящее из иероглифов «разные», «дела/вещи», «не», «постоянны», выражает идею бренности сущего. Другое буддийское выражение, 言語道断 (гонго додан), за свою историю изменило значение. Если изначально оно указывало на невозможность передачи великой истины через слова, то сейчас используется в значении «неописуемо (возмутительно, нелепо)».

Одна широкоизвестная фраза пришла в японский язык из английского – поговорку «убить двух птиц одним камнем» выразили сочетанием 一石二鳥 (иссэки нитё). Поскольку кандзи «один», «камень», «два» и «птица», из которых оно состоит, входят в первые 240 иероглифов, которые изучают в первых двух классах школы, оно является очень лёгким для запоминания, особенно для тех, кто говорит по-английски.

Фразы с цифрами

Эстетическое удовольствие, получаемое от таких фраз, происходит от их изысканного баланса, отличающего их от других типов пословиц. Их часто можно разделить на две пары иероглифов с близким либо противоположным значением, чтобы подчеркнуть смысл за счёт повторения либо контраста смыслов. Фраза 一喜一憂 (икки итию) выражает эмоциональные взлёты и падения – за «одной радостью» следует «одна печаль», и наоборот. Аналогичным образом показана и патовая ситуация в выражении 一進一退 (иссин иттай) – «шаг вперёд, шаг назад».

Цифры используются и во многих других ёдзи-дзюкуго. 再三再四 (сайсан сайси) – «снова три снова четыре» значит «снова и снова», «много раз». 十人十色 (дзюнин тоиро) – «десять человек десять цветов» говорит о том, что у разных людей бывают различные мнения, предпочтения и вкусы. А вот фраза, похожая на приводившуюся выше «семь раз упасть, восемь раз подняться» – 七転八倒 (сититэн батто), «семь раз упасть, восемь раз повалиться», но значит она просто «корчиться от боли».

Примеры ёдзи-дзюкуго

馬耳東風 бадзи тофу «Ветер с востока в ухо лошади», в одно ухо влетает, в другое вылетает 酒池肉林 сюти никурин «Озёра сакэ, лес мяса», пир горой 無我夢中 муга мутю «Нет себя, весь в мечте», быть полностью поглощённым чем-то, забыв о себе 単刀直入 танто тёкуню «Прямая атака одним мечом», приступать сразу к делу 以心伝心 исин дэнсин «Передача от сердца к сердцу», понимать друг друга без слов 異口同音 ику доон «Разные рты, один звук», единодушие во мнениях

Пища для ума

Обычно ёдзи-дзюкуго определяют как небуквальные, идиоматические выражения – такие, как мы видели выше. Впрочем, существует также мнение, что так можно называть любую фразу, состоящую из четырёх иероглифов, даже самую обыденную. В этом широком смысле 立入禁止 (татиири кинси), «вход воспрещён», или 高速道路 (косоку доро), «скоростная автомобильная дорога» также являются ёдзи-дзюкуго.

Широкоизвестный анекдот показывает разницу между двумя определениями. Учитель даёт классу задание – нужно заполнить пробелы в ёдзи-дзюкуго __肉__食, и ожидает, что ученики ответят 弱肉強食 (дзякунику кёсёку), «слабый», «мясо», «сильный», «есть», то есть «закон джунглей», или «сильные поедают слабых»(*2). Однако один ученик написал 焼肉定食 (якинику тэйсёку), «комплексный обед с жареным мясом».

Можно, конечно, счесть этот ответ формально верным, поскольку требование к количеству кандзи при наличии смысла соблюдено, но юмор заключается в несоответствии выражения с обыденным, «низким» значением ожиданиям учителя, который предполагал литературное, «высокое» хрестоматийное выражение. Таким образом, обычно к ёдзи-дзюкуго относят всё-таки идиоматические высказывания. Любители изучения языковых тонкостей могут найти огромное множество таких фраз, которым посвящены целые большие словари. Пожалуй, действительно необходимые выражения составляют лишь малую часть от их общего числа, но для тех, кто находит удовольствие в красоте языка как таковой, ёдзи-дзюкуго предоставляют огромное поле для исследования.

Фотография к заголовку: фраза 一期一会 (итиго итиэ), «встреча, которая бывает раз в жизни»

Куклы дарума: 陳 ポーハン

(Статья на английском языке опубликована 20 августа 2016 г.)