لا لليأس...

«إذا وقعت سبع مرات، فانهض في الثامنة» — هي مقولة يابانية شهيرة تمجد صفة المثابرة، وتعكس فلسفة عدم الاستسلام أمام العثرات المتكررة التي تفرضها الحياة. فكما هو الحال في مسيرة الإنسان التي لا تسير دائمًا على وتيرة واحدة، تأتي هذه العبارة لتذكّرنا بأن الإصرار على النهوض بعد كل سقوط هو جوهر القوة الحقيقية. البحث عن هذه المقولة على الإنترنت سيقود إلى عدد لا يُحصى من الملصقات التحفيزية، بل وحتى بعض الوشوم التي نقشتها الأجساد كتعبير دائم عن قوة الإرادة.

هذه العبارة ما هي إلا ترجمة حرفية للمصطلح الياباني 七転八起 (shichiten hakki)، والذي يعني ”الوقوع سبعًا والنهوض ثمانيًا“. وهي واحدة من العديد من yojijukugo – مصطلحات رباعية تتألف من أربعة رموز كانجي متتالية. وكما يوحي الاسم، فإن هذه التراكيب تحمل طابعًا لغويًا خاصًا في اليابانية، إذ تضفي على النصوص المكتوبة توازنًا بصريًا وجماليًا، وتنقل معاني عميقة ومعقدة بكلمات قليلة.

تشبه هذه المصطلحات إلى حد كبير الأمثال أو التعابير المركزة في اللغة الإنجليزية؛ بعضها يتمتع بطابع أدبي أو رمزي، فيما انتشر البعض الآخر حتى أصبح جزءًا من الحديث اليومي أو الثقافة الشعبية. ويبدأ الأطفال في اليابان تعلم هذه العبارات منذ المرحلة الابتدائية، ما يجعلها جزءًا أصيلًا من نسيج التربية والتعليم. وغالبًا ما يُستشهد بها في وسائل الإعلام، والخطب، وأدب التحفيز الذاتي.

تُجسد هذه العبارات الرباعية روح الحكمة اليابانية المكثفة، حيث تُختزل تجارب الحياة، والأخلاق، والمبادئ، وحتى الحكم السياسية والتأملات الفلسفية في سطور قليلة. وهي بذلك، أكثر من مجرد تعابير لغوية؛ إنها مرايا تعكس ثقافة كاملة، وسبل تفكير راسخة، وقيمًا إنسانية سامية.

أصول متعددة

وكما أن العديد من المصطلحات الرباعية yojijukugo مستمدة من الثقافة اليابانية العميقة، فإن بعضها الآخر له جذور أقدم في القصص والأساطير الصينية. على سبيل المثال، تعبير 呉越同舟 (Go-Etsu dōshū)، والذي يعني حرفيًا ”تواجد الأعداء في نفس القارب“، يُستخدم عند وصف تحالفات غير متوقعة أو مواقف يجتمع فيها الخصوم مجبرين على التعاون. ويختلف هذا التعبير عن النظير الإنجليزي السطحي ”in the same boat“، إذ يعود أصله إلى حكاية أوردها سون تزو في مؤلفاته، حيث تعاون جنود من دولتي Wu وYue – المعروفتين باليابانية بـ Go وEtsu – حين هبت عليهم عاصفة أثناء عبورهم البحر، فاضطروا للتكاتف رغم عداوتهم السابقة.

كما أن للبوذية، التي تركت بصمة واضحة على الثقافة اليابانية، دورًا في إثراء معجم yojijukugo. من بين أبرز تلك التعبيرات 諸行無常 (shogyō mujō)، والتي يمكن تفكيك رموز الكانجي فيها إلى: ”مختلف“، ”أشياء“، ”ليس“، و”دائم“ – لتترجم مجتمعة إلى: ”كل شيء إلى زوال“. إنها صيغة مكثفة تجسد إحدى ركائز الفكر البوذي حول الطبيعة العابرة والدائمة التغير لكل ما هو موجود.

أما تعبير 言語道断 (gongo dōdan)، فله تطوّر مثير عبر الزمن. في الأصل، استخدم في السياق الديني للدلالة على أن الحقائق العميقة في البوذية لا يمكن التعبير عنها بالكلمات العادية. غير أنه بات في الاستخدام الحديث يُستعمل للإشارة إلى أشياء ”لا توصف“ بمعنى أنها ”فظيعة“ أو ”تفوق التصور“، مثل قولنا: ”ما حدث لا يُعقل!“

ومن الطريف أن بعض yojijukugo دخلت إلى اليابانية مستوحاة من لغات أجنبية مثل الإنجليزية. واحدة من أكثرها شهرة هي 一石二鳥 (isseki nichō) – أي ”عصفوران بحجر واحد“. فكلمات الكانجي الأربعة فيها تعني: ”واحد“، ”حجر“، ”اثنان“، و”طائر“، وهي جميعها من رموز الكانجي الأساسية التي تُدرّس في أول عامين من المرحلة الابتدائية. وهذا يجعل التعبير سهل الفهم للمتعلمين، خاصة الناطقين بالعربية، لكونه مطابقًا للمثل الشعبي العربي الشهير: ”يضرب عصفورين بحجر واحد“. ومن ثم، نجده مستخدمًا في كثير من المواقف اليومية التي تتطلب تحقيق هدفين بجهد واحد.

العبارات الرقمية

إن المتعة الجمالية التي تمتاز بها المصطلحات الرباعية مقارنة بغيرها من الأمثال تكمن في اتزانها الرائع. يمكن تقسيمها إلى زوجين من المقاطع التي غالباً ما تطبق التكرار والتضاد لإحداث تأثير مضاعف.

مصطلح ikki ichiyū) 一喜一憂) يعبر عن الاضطراب الانفعالي الناتج عن موقف متغير: ”سعادة“ يعقبها ”حزن“ والعكس صحيح. وبالمثل، فإن مصطلح isshin ittai) 一進一退) توصل معنى المأزق: ”خطوة نحو الأمام“ و”خطوة إلى الخلف“.

العديد من المصطلحات الرباعية الأخرى مبنية على الأرقام. saisan saishi) 再三再四) أو ”مجدد“، ”ثلاثة“، ”مجدد“، ”أربعة“، وهي تعني ”مراراً وتكراراً“، وكذلك عبارة jūnin toiro) 十人十色)، ”عشرة“، ”أشخاص“، ”عشرة“، ”ألوان“ وهي طريقة للتعبير عن اختلاف آراء وأذواق الناس. هناك أيضاً تباين مذهل في عبارة “fall down seven times stand up eight.” يمكن ملاحظته بالنظر فقط إلى الكانجي

shichiten battō) 七転八倒) فيمكن ترجمة المصطلح إلى ”إذا وقعت سبع مرات فانهض في الثامنة“ على الرغم من أن المعنى الحقيقي هو ”تلوى من الألم“.

أمثلة لبعض المصطلحات الرباعية

馬耳東風 Baji tōfū ”رياح الشرق في أذن الحصان“ تدخل من أذن وتخرج من الأخرى. 酒池肉林 Shuchi nikurin ”برك من الخمر، وغابات من اللحم“ للتعبير عن مأدبة ضخمة. 無我夢中 Muga muchū ”لا وجود للذات في منتصف الحلم“ أن تكون منهمكاً في القيام بعمل ما. 単刀直入 Tantō chokunyū ”هجمة مباشرة من مبارز بالسيف“ أن تعبر عن نفسك بوضوح وتوصل المغزى من الكلام مباشرة. 以心伝心 Ishin denshin ”توارد خواطر من قلب إلى آخر“ تواصل بلا كلمات 異口同音 Iku dōon ”أفواه مختلفة، وصوت واحد“ الإجماع.

الطعام على الدماغ؟

غالبًا ما تُعرَف المصطلحات الرباعية yojijukugo بكونها ذات طابع غير أدبي، كما رأينا في الأمثلة السابقة. إلا أن ثمة مدرسة فكرية ترى أن أي عبارة تتألف من أربعة مقاطع كانجي يمكن اعتبارها yojijukugo، حتى وإن كانت تعبيرات عملية وعادية. ووفقًا لهذا التعريف الموسّع، يمكن أن تندرج ضمنها عبارات شائعة مثل 立入禁止 (tachiiri kinshi) وتعني ”ممنوع الدخول“، أو 高速道路 (kōsoku dōro) أي ”الطريق السريع“.

وفي هذا السياق، تُروى حكاية شعبية طريفة لتوضيح التباين بين التعريفين. يُحكى أن معلمًا طلب من تلاميذه إكمال مصطلح رباعي يبدأ بـ 肉__食__. وكان يتوقع الإجابة التقليدية 弱肉強食 (jakuniku kyōshoku)، والتي تعني حرفيًا: ”اللحم الضعيف يُؤكل من قبل القوي“، في إشارة إلى مبدأ ”شريعة الغاب“. إلا أن أحد التلاميذ قدّم إجابة غير متوقعة هي 焼肉定食 (yakiniku teishoku) – وتعني ببساطة ”وجبة لحوم مشوية“.

ورغم أن المعلم تفاجأ، فقد جادل البعض بأن إجابة الطالب صحيحة من الناحية البنيوية، إذ أنها تتكوّن فعلاً من أربعة مقاطع كانجي. المفارقة هنا تكشف شيئًا من جوهر هذه العبارات: فهي ليست مجرد تركيبات لفظية، بل وسيلة تعبيرية تحمل عمقًا بلاغيًا وفكريًا.

تُعد yojijukugo مجالاً غنيًا لعشاق اللغة، إذ تحوي القواميس اليابانية المتخصصة مئات – بل آلاف – من هذه المصطلحات، ويستمتع بها المتعلمون واللغويون على حد سواء، سواء في استخدامها العملي أو في تأمل دلالاتها. وقد يكون وجود مفارقات طريفة مثل حكاية ”وجبة الشواء“ أمرًا ضروريًا، ليس فقط للتذكر، بل لإضفاء روح من الدعابة والمتعة على رحلة تعلم اللغة. وبالنسبة لأولئك الذين يجدون متعتهم في جماليات التعبير، فإن المصطلحات الرباعية هي بمثابة كنز لغوي، أو أرض بكر ممتدة، تنتظر من يستكشفها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: عبارة ichigo ichie) 一期一会) ومعناها ”صدفة تحدث مرة واحدة في العمر“)