Не просто зубрёжка

За первые шесть лет начальной ступени общеобразовательной школы японские дети изучают более 1000 иероглифов (кандзи). За это время они значительно улучшают навыки чтения, переходя от книжек с картинками к коротким рассказам и простым биографиям. Кандзи встречаются им повсюду, и часто тексты адаптированы к их уровню знания – это касается как общественных наук и других предметов, так и занятий каллиграфией, и даже видеоигр и чтения комиксов-манга в свободное время.

Когда же они занимаются самим изучением кандзи на уроках кокуго (японского языка), то это не просто заучивание – как мы можем видеть, взглянув на учебник (в данном случае – книга издательства «Бунгэй» для упражнений по кандзи для третьеклассников). Помимо основных сведений, таких как значение, порядок написания черт и чтения каждого иероглифа, в книге есть цветные иллюстрации, рассчитанные на детей, и простые для понимания примеры употребления. Приведены и различные советы и приёмы, помогающие запоминать иероглифы.

Часто также приведены предложения, в которых использованы различные чтения одного иероглифа. Иногда иллюстрируется происхождение структуры иероглифов от изображения реальных вещей, – так, иероглиф 開 со значением «открывать» выглядит как две руки, открывающие створки ворот. Встречаются и истории, соединяющие разные части иероглифа – например, слова (言), сказанные в храме (寺) – это стихи (詩).

Дети развлекаются (遊ぶ; асобу) в парке развлечений (遊園地; юэнти); красным выделены примеры использования иероглифа 遊 в разных чтениях (слева). Иероглиф 開, «открывать», выглядит как две руки, открывающие створки ворот (справа)

Рисунки и предложения могут также показывать разницу между словами, которые произносятся одинаково, но пишутся разными иероглифами. К примеру, нобору, «взбираться вверх», может быть записан как 上る или 登る, но в первом случае он имеет обобщённое значение, а во втором обозначает восхождение с применением физических усилий. Приводятся загадки и шарады, помогающие детям получать удовольствие при изучении кандзи.

Безусловно, умение писать иероглифы достигается через множество повторений, но и другие методы используются на начальном этапе. Хотя в средней и старшей школе изучают всё более сложные иероглифы, но и для них находятся популярные способы запоминания. Нельзя недооценивать и роль чтения, поскольку узнавание иероглифов в осмысленном контексте помогает удержать их в памяти – поэтому в школах отводят часы для чтения несколько раз в неделю.

Потенциальные выгоды от умения писать кандзи от руки

При возможности выбора не все иностранцы, изучающие японский, станут учиться писать кандзи от руки. Такое решение можно понять – мы живём в эпоху компьютеров и смартфонов, и крайне редко используем бумагу и ручку для общения. Вполне резонно, если кто-то предпочтёт другие аспекты языка, особенно на начальном этапе изучения. И всё же умение писать от руки может кого-то увлечь, а кроме того, оно имеет ряд потенциальных преимуществ.

Во-первых, многократное переписывание лучше помогает закрепить знания, чем чтение, а также вынуждает изучающего обращать внимание и на форму иероглифа, помогая ощутить разницу между сходными иероглифами, которые легко спутать – например, 千 (1000) и 干 («сушёный»), или 微 («крошечный») и 徴 («знак»). Эти два фактора помогают лучше узнавать кандзи, когда они встречаются в тексте.

Копирование предложений, приведенных в качестве примеров, может быть полезно и как способ учиться читать. При простом чтении легко что-то пропустить, зато записывание требует большей сосредоточенности и занимает больше времени, помогая лучше прочувствовать смысл. Благодаря этому прививается знание о естественном японском языке и расширяется представление о способах соединения слов друг с другом.

Бесплатный онлайн-ресурс

Школьные учебники предоставляются детям бесплатно и не продаются, но в книжных магазинах много других материалов для изучения иероглифов – например, учебников для подготовки к экзамену по иероглифике «Кандзи кэнтэй». Немало есть и вебсайтов, где можно найти несложные упражнения для первичного изучения кандзи.

Лучшим из таких сайтов является «Тибимусу дориру», разобраться с которым может и человек, недавно начавший учить японский. Чтобы открыть тетради для изучения иероглифов, смотрите ссылки в левой части веб-страницы в разделе кокуго (国語). Если вам захочется приключений, можете попробовать также раздел загадок для младшеклассников или почитать идиомы, поговорки и слова из четырёх кандзи, ссылки на которые расположены ниже.

Фотография к заголовку: Многократное переписывание иероглифов остаётся основным и весьма эффективным способом их запоминания.

(Статья на английском языке опубликована 13 июня 2016 г.)