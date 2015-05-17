Каллиграфия – одно из японских традиционных искусств, в своё время пришедшее в Японию из Китая. С древних времён японцы с уважением относились к искусству красиво писать при помощи кисти и туши.

Искусство каллиграфии в Японии

Каллиграфия (сёдо), искусство изящного письма, в котором традиционно используются кисть, тушь и бумага, в своё время было заимствовано из Китая. Его также называют более коротким словом сё.

В глубокой древности каллиграфия появилась и развивалась в Китае, где используется иероглифическое письмо. В Японии же каллиграфию используют и для записи знаков японской слоговой азбуки кана, которые были созданы из иероглифов в период Хэйан (794-1192). Сейчас в Японии существует множество японских каллиграфических школ и стилей.

В мировом искусстве японская каллиграфия стоит в одном ряду с аналогичными европейскими и арабскими искусствами изящного письма.

Существуют два типа организаций каллиграфов – художественные и учебные. Художественные отбирают работы для Японской художественной выставки. Существуют многочисленные местные, городские, региональные организации каллиграфов. Учебные организации проводят свои экзамены и способствуют распространению каллиграфии.

«Перформанс каллиграфии в Косиэн» и успех этого искусства среди молодёжи

В период Эдо (1603-1868) в храмовых школах тэракоя дети изучали чтение, письмо и искусство вычислений, а в ходе обучения учились красиво писать. И сейчас существует много школ, где обучают искусству красивого письма. И в школах младшей и средней ступени, то есть во время обязательного всеобщего образования, в программу включены уроки каллиграфии, поэтому каждый японец обязательно соприкасался с искусством письма.

Однако мало кто пишет кистью после окончания школы. Впрочем, в последние годы в молодёжных журналах и телепрограммах всё чаще появляются юноши и девушки, увлекающиеся сёдо. В одном старинном храме проводился перформанс, во время которого девушка Канадзава Сёко, страдающая синдромом Дауна, писала каллиграфические тексты перед ширмой, входящей в список национального достояния Японии. Вообще говоря, это увлечение охватывает всё более широкий круг молодёжи.

В последнее время нередко проводится перформансы с молодыми каллиграфами, включающие не только письмо: во время таких мероприятий мастера создают свои произведения различными необычными способами. Некоторые девушки, занимающиеся каллиграфией, стали известны и благодаря своей красоте. Увлечение сёдо набирает силу среди школьников и пожилых людей, создаются комиксы-манга, сериалы, фильмы, в которых местом действия выбран школьный каллиграфический кружок.

Комикс-манга «Томэханэ» (на английском языке)

Информация о нём на японском языке

Аниме «Баракамон» (информация на японском языке)

«Всеяпонский каллиграфический перформанс учащихся старших классов» (ссылка на японском языке), в котором участвуют члены школьных каллиграфических кружков, собирает несколько тысяч зрителей. В обиходе его называют «Перформансом каллиграфии в Косиэн», он проходит летом в г. Сикокутюо преф. Эхимэ в рамках Праздника бумаги Сикокутюо.

В ходе перформанса старшеклассники разбиваются на группы около 10 человек и пишут на больших листах 4 на 6 метров, при этом они двигаются под музыку, хлопают и танцуют. Это одно из известнейших мероприятий в мире каллиграфии.

Фотография к заголовку: Дети занимаются каллиграфией (© Jiji)