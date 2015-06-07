El shodō es una de las tradiciones japonesas llegadas de China, en la que la expresión artística se realiza mediante la escritura de kanji y caracteres kana utilizando un pincel y tinta. Es el arte de la caligrafía.

Una técnica que Japón hizo suya hasta convertirla en una de sus artes tradicionales

El shodō es el arte de la caligrafía en Japón. Una tradición procedente de China en la que la expresión artística se realiza mediante la escritura de kanji y caracteres del silabario kana utilizando un pincel y tinta. Es a menudo también mencionado sencillamente como sho.

La caligrafía se ha desarrollado desde la antigüedad en los países que estaban en el área de influencia cultural de China, en los que se adoptaron los sinogramas. Japón desarrolló este arte al mismo tiempo que creaba sus silabarios kana derivados de los carácteres kanji, lo que dio pie al nacimiento de numerosas escuelas de shodō .

Se dice que el shodō es hermano del arte de la caligrafía que también fue desarrollado en los países árabes y en Europa en la antigüedad.

En Japón existen hoy dos corrientes de shodō, la artística y la de las organizaciones educativas. En cuanto a la vertiente artística, la mayor organización del arte en Japón, Nitten, es la encargada de celebrar exposiciones de caligrafía en todo el país. Además de esto, por cada prefectura y región de Japón hay una asociación que agrupa a los creadores de obras de caligrafía, y existen también distintos grupos presididos por maestros de shodō. Por otra parte, las organizaciones educativas llevan a cabo sus propios exámenes y trabajan para popularizar esta tradición.

Los concursos escolares de representaciones de shodō, signos de un boom entre los más jóvenes

En el período Edo (1603-1868) en Japón la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo se realizaba en los templos, donde también se enseñaba caligrafía. Aún hoy siguen existiendo muchas de estas escuelas de shodō. En la enseñanza obligatoria también hay clases de caligrafía, y esto permite que todos los alumnos estén al tanto de los principios fundamentales de esta disciplina.

Sin embargo al acabar la enseñanza obligatoria son pocos los que siguen tomando el pincel habitualmente. Frente a esto, en los últimos años está aumentando el número de programas de televisión y artículos de revistas que hablan de los maestros jóvenes de shodō, sin diferenciar entre hombres y mujeres. Hoy está volviendo a producirse un boom del shodō gracias a representaciones como la que un jóven maestro con síndrome de down realizó en la sala donde se exhibe un tesoro nacional en un antiguo templo.

Últimamente son bastantes los jóvenes maestros de shodō que no se dedican exclusivamente a escribir letras, sino que lo hacen mediante distintos procedimientos en demostraciones de este arte. También han aparecido maestras de caligrafía que han recibido los apelativos de “belleza shodōka” o la “maestra de caligrafía más bella”. Además, se está produciendo un boom sosegado en estos años recientes entre los estudiantes de instituto y los mayores gracias al éxito de mangas, series de televisión y películas cuya historia gira en torno a un club de shodō de instituto.

Manga: Tomehane http://www.mangareader.net/tomehane (inglés)

http://www.shogakukan.co.jp/comics/volumes/_id_19335 (japonés)

Anime: Barakamon http://www.barakamon.jp/character/index.html (japonés)

Uno de los certámentes que más interés suscitan y que reúnen a miles de espectadores es el Campeonato Nacional de Demostraciones de Shodō de Institutos (http://shodo-performance.jp/), en el que aspiran a participar los miembros de los clubs de shodō de numerosos institutos del país. Este campeonato, conocido popularmente en japonés como Shodō Pafōmansu Kōshien, se celebra cada verano en la ciudad de Shikokuchūō, en la prefectura de Ehime, coincidiendo con el Festival del Papel de Shikokuchūō

En esta competición los miembros de los clubs de caligrafía de los institutos forman equipos de diez personas para escribir las letras en enormes papeles de 4 x 6 metros al ritmo de la música y con elaboradas danzas mientras mueven el pincel. En estos certámentes se elige al mejor instituto de Japón analizando de manera conjunta su representación y la forma correcta de escribir los caracteres.

(Fotografía del encabezado: niños practicando shodō. ©Jiji)