Un keigo de mayor categoría

Cuando los dependientes hablan con sus clientes en Japón, muestran cortesía utilizando el lenguaje honorífico conocido como keigo. Si el cliente es el rey, se requiere tener con él la deferencia adecuada. Tener un rango distinto —ya sea en una breve interacción o dentro de una empresa— trae consigo el uso de un vocabulario diferente al utilizado en las conversaciones coloquiales de cada día. Aprender a utilizarlo de forma apropiada puede requerir cierto tiempo, ya se trate de un estudiante extranjero o de un recién graduado japonés que comience en el entorno laboral.

Este es un nivel de keigo, ¿pero qué ocurre cuando la persona con la que hablas es realmente el rey (o el Emperador)? Sobre el lenguaje honorífico común, hay otro nivel conocido como saikō keigo (最高敬語) que se utiliza cuando se habla con o sobre las personas de la más alta categoría. Se utiliza tanto con la Familia Imperial de Japón como con las monarquías de otros países —aunque no con los presidentes u otros mandatarios que no pertenezcan a la realeza— y antiguamente era requerido también para el shogún, los regentes y otros nobles poderosos.

Al igual que con la forma común del lenguaje honorífico, el saikō keigo tiene sus propios sustantivos, verbos y otras palabras que sustituyen el vocabulario de cada día. Estos términos aparecieron en el pasado ampliamente en periódicos y partes radiofónicos sobre las actividades imperiales. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no obstante, la forma más elevada del lenguaje honorífico ha desaparecido en gran medida de los medios de comunicación. Pero a pesar de todo, han permanecido algunas palabras como representativas de esta forma reverencial de hablar.

Majestad y alteza

El Emperador Akihito es referido en Japón como tennō heika (天皇陛下). Esto podría ser traducido como “su majestad imperial”, o más literalmente “su majestad, el Emperador”. La palabra heika aquí es la más comunmente utilizada en el saikō keigo en japonés hoy. El título de cortesía solo se utiliza con el Emperador y la Emperatriz, la Emperatriz viuda, y —teóricamente— la Gran Emperatriz Viuda, aunque no ha existido esta figura desde hace siglos.(*1)

Otros miembros de la Familia Imperial son llamados denka (殿下). Por ejemplo, el príncipe heredero Naruhito en japonés es kōtaishi denka (皇太子殿下). Si heika significa en términos generales “su majestad” en español, denka podría traducirse como “alteza”. Los títulos de cortesía no se requieren en todos los casos para la mayoría de la Familia Imperial. No obstante, el tratamiento honorífico estándar sama es visto y leído normalmente en los medios de comunicación. La excepción es el Emperador, que siempre es mencionado como tennō heika y nunca con sama.

Cuando el Emperador Shōwa falleció el 7 de enero de 1989, casi todos los periódicos japoneses utilizaron la palabra hōgyo (崩御), un término que significa “deceso” en saikō keigo. Solo algunos medios, incluyendo el diario del Partido Comunista de Japón Shimbun Akahata, decidieron no hacerlo. Sin duda, el deseo de mostrar un respeto particular al referirse a la muerte de un Emperador ha ayudado a preservar este término honorífico del más alto nivel en este idioma mientras que otros términos han caído en desuso.

En octubre de 2016 el Sankei Shimbun utilizó una palabra poco común, kōkyo (薨去), para describir el fallecimiento de Takahito, el príncipe Mikasa, tío del Emperador Akihito. Otros periódicos, no obstante, utilizaron el término honorífico estándar seikyo (逝去).

Gyokuon hōsō, el mensaje del Emperador

Otra palabra del saikō keigo que todavía sigue utilizándose es gyōkō (行幸), que es utilizado cuando el Emperador abandona el palacio para viajar a algún lugar. Esta palabra la vemos a menudo en su variante gyōkōkei (行幸啓) cuando el Emperador y la Emperatriz salen de visita juntos. Si salen en un viaje en ferrocarril, son llevados en una vía llamada Gyōkō-dōri que se extiende entre el Palacio Imperial y la estación de Tokio.

Un viaje imperial por varios lugares es conocido como junkō (巡幸). Son popularmente conocidos los viajes que el Emperador Shōwa realizó por todo Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Con el apoyo de Douglas MacArthur y el Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas, el Emperador partió en un junkō que le llevaría a cada prefectura de Japón, excepto a Okinawa, que estaba bajo el control del ejército de los Estados Unidos. Este viaje comenzó en 1946 y finalizó en 1954 cuando visitó Hokkaidō.

Otro uso histórico del saikō keigo asociado con el Emperador Shōwa es el gyokuon hōsō (玉音放送) o “radiodifusión de la voz de joya” del 15 de agosto de 1945, en el que anunció al pueblo japonés que el país se había rendido a las fuerzas aliadas. No solo fue esta una ocasión significativa en sí misma, sino también la primera vez que la voz del Emperador fue retransmitida por la radio. La brecha lingüística entre el Emperador y sus súbditos, no obstante, significó que muchos de los oyentes encontraron su discurso difícil de comprender. Algunos medios de comunicación han recuperado la frase gyokuon hōsō para referirse al mensaje en vídeo del Emperador Akihito en el que habló de su voluntad de abdicar, emitido en agosto de 2016.

A pesar de que en la actualidad la palabra gyokuon o “la voz de joya” pervive en la combinación de gyokuon hōsō, que en el pasado fue el estándar para describir el discurso del Emperador. De igual forma, el rostro imperial era denominado ryūgan (竜顔, la cara del dragón). En lugar del rutinario verbo suru, las acciones del Emperador eran descritas con asobasareru, y así con muchos otros ejemplos. Hoy solo las personas más cercanas a la Familia Imperial pueden utilizar este lenguaje con fluidez.

Los estudiantes de japonés no tienen que preocuparse más que de aprender las pocas palabras que hemos comentado aquí. No obstante, es fascinante pensar cómo esta forma paralela del lenguaje se presenta como otro nivel de complejidad sobre el lenguaje honorífico estándar.

(Fotografía del encabezado: el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko en una exposición de la obra de Kuroda Seiki en el Museo Nacional de Tokio el 11 de mayo de 2016. © Jiji.)