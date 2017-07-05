更高級的敬語

在日本，當服務員與顧客交談時，他們出於禮貌，會使用尊敬的語言，我們稱之為敬語（keigo）。如果說顧客就是皇帝的話，那麼表示出適當的尊重顯然是必須的。當交談雙方具有等級上的差異時――無論在簡短的服務接觸中或是在公司內部――都需要使用與日常會話不一樣的詞彙。人們要花點時間學習才能恰當地運用敬語，無論外國學習者或剛進入社會工作的日本大學應屆畢業生都是如此。

上面提到的只是一般等級的敬語，如果你真正面對一位國王或皇帝說話時，情況又會如何呢？除了上述的標準敬語，還有另外一個等級的敬語，稱為最高敬語（saikō keigo），通常在與身分尊貴的人交談或談到身分尊貴的人時使用。最高敬語對日本皇室或外國皇室使用，但是不對總統或其它非皇室國家領袖使用。最高敬語在從前也要求對將軍（shōgun）、攝政王或其它具有權勢的貴族使用。

與標準形式的敬語相同，最高敬語也有其替代日常詞彙的特有名詞、動詞及其它詞語。這些詞語曾經大量出現在有關皇室活動的報紙新聞和廣播電臺中。然而，自從第二次世界大戰結束以來，最高級形式的敬語在很大程度上從媒體上消失了。儘管如此，仍有少量的詞語保留下來，成為這種表示崇敬的用語的典型代表。