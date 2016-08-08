Император выразил желание передать титул при жизни

Управление императорского двора 8 августа 2016 года в 15:00 по токийскому времени опубликовало видеообращение императора к народу, в котором он говорит о своих мыслях, касающихся своих обязанностей как символа единства народа, определённых Конституцией.

В заранее записанном обращении, которое длилось более 10 минут, император сказал, что он «до сих пор каждый день искал тот образ действий, который бы наилучшим способом соответствовал роли императора как символа, определённой Конституцией Японии… Мне уже исполнилось более 80 лет, к счастью, я здоров, но когда я думаю о том, что постепенно слабею, то беспокоюсь, что мне будет сложно, как раньше, исполнять обязанности символа изо всех моих телесных и душевных сил». Таким образом император, которому сейчас 82 года, отметил влияние, которые оказывают на него состояние здоровья и старение. «Думается, что в качестве мер, связанных со старением императора, невозможно бесконечно сокращать его обязанности по выполнению конституционных действий и действий в его символическом качестве» – так он выразил желание отказаться от императорского титула, предвидя время, когда он не сможет исполнять свои официальные обязанности.

Кроме того, имея в виду распространение мрачных настроений в обществе в связи с болезнью и кончиной императора Сёва (1901-1989), он отметил: «Когда ухудшается здоровье императора и его состояние становится критическим, как можно было видеть, общество замирает, и есть опасения, что это скажется на разных аспектах жизни народа». Император сказал, что часто думает о том, как избежать такой ситуации.

Сейчас в Законе об императорском доме, определяющем систему императорского дома, не предусмотрен отказ от титула при жизни, поэтому для отречения необходимо решение парламента о внесении поправок в Закон об императорском доме, либо же должен быть принят особый закон. При этом, как указывает ст. 4 Конституции, император «не наделен полномочиями, связанными с осуществлением государственной власти», поэтому в своём обращении он ни разу не употребил слово «отречение», чтобы это не стало политическим заявлением, требующим подготовки соответствующего законодательства.

Премьер-министр Абэ Синдзо после публикации обращения императора сказал, что он с глубоким пониманием воспринял слова, с которыми император обратился к народу, задумался о том, что беспокоит императора, и считает необходимым тщательно обдумать, что можно сделать в связи с этим.

О передаче титула при жизни нынешнего императора главные СМИ Японии заговорили 13 июля, ссылаясь на информацию, полученную от кого-то из Управления императорского двора. Они практически одновременно сообщили, что император желает уступить титул наследному принцу. Сегодняшнее обращение было сделано по желанию императора самому обратиться к народу с разъяснением своих мыслей.

Большая часть народа поддерживает желание императора. По результатам исследований общественного мнения, проведенных агентством «Кёдо цусин» 3 и 4 августа, 85,7% ответили, что «стоило бы сделать (отречение) возможным». Количество людей, считающих, что у императора очень много обязанностей, достигает 89,5%.

Те случаи, когда император делится своими мыслями, ограничиваются только пресс-конференциями в дни рождения императора, и нынешнее обращение – исключение. Ввиду желания императора обратиться как к жителям Японии, так и ко всем людям за рубежом, Управление императорского двора подготовило не только видеозапись и полный текст на японском языке, но и английский перевод его речи. Это второе его видеообращение, первое он сделал 16 марта 2011 года по случаю Великого восточно-японского землетрясения, когда обратился к народу с речью, длившейся пять с половиной минут.

Фотография к заголовку: Император возвращается на машине во дворец после отдыха на даче в Хаяме, 14 июля 2016 г., пос. Хаяма преф. Канагава (фотография Jiji Press)