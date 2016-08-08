El Emperador parece tener la firme voluntad de abdicar

La Agencia de la Casa Imperial de Japón ha emitido un vídeo el 8 de agosto a las 15.00 horas con un mensaje del Emperador Akihito al pueblo japonés en relación a los rumores sobre su intención de abdicar en favor del Príncipe heredero Naruhito. En este mensaje, el Emperador ha compartido sus pensamientos respecto al cumplimiento de su función constitucional de “símbolo de la unidad del pueblo japonés”.

En un mensaje grabado previamente de apenas unos diez minutos de duración, ha señalado que “Como Emperador he llevado a cabo mis funciones en cuestiones de Estado y he pasado mis días reflexionando al mismo tiempo sobre qué es lo que se espera de mi cargo, designado como símbolo del Estado por la Constitución de Japón”, tras lo que ha afirmado que “He alcanzado ya los 80 años de edad, y afortunadamente tengo buena salud. No obstante, cuando pienso que mi condición física se encuentra en un declive paulatino, me preocupa que esto pueda dificultarme llevar a cabo mis tareas como símbolo del Estado con todo mi ser tal como he hecho hasta ahora”, ha apuntado el Emperador, que ha cumplido 82 años, en referencia a la influencia que en este trabajo puede tener su edad y su estado de salud. “En cuanto a mi avanzada edad, creo que no es posible continuar limitando perpetuamente los actos nacionales y mis tareas como símbolo del Estado”, ha expresado, sugiriendo su firme voluntad de optar por la abdicación en caso de verse incapaz de llevar a cabo sus funciones en el futuro.

Por otra parte ha hecho referencia al revuelo social que se extendió durante la enfermedad y tras el fallecimiento del Emperador Shōwa: “Me preocupa, como hemos visto en el pasado, que la sociedad quede paralizada y la vida de la gente se vea afectada de diversas formas si el Emperador cae enfermo y se encuentra en estado grave”. “A menudo me pregunto si es posible prevenir este tipo de situaciones”, ha señalado.

En la actualidad la ley por la se rige el sistema imperial de Japón no contempla la posibilidad de la abdicación, por lo que es necesaria una legislación especial o una reforma de la Ley de la Casa Imperial aprobada en la Dieta para permitir al actual Emperador renunciar a su posición en vida. No obstante, el Artículo IV de la Constitución expresa que el Emperador “no tendrá facultades en relacion con la política nacional”, lo que le impide hacer declaraciones de caracter político como solicitar una nueva legislación. De esta forma, en su mensaje ha evitado expresar directamente su voluntad de abdicar.

Tras el mensaje, el primer ministro Abe Shinzō se ha dirigido a los medios y ha afirmado que “Tengo en cuenta la importancia del hecho de que el Emperador se dirija al pueblo”. "Debemos reflexionar sobre qué pasos hemos de dar de aquí en adelante", ha destacado el primer ministro Abe señalando posibles medidas encaminadas a una reforma del sistema que permita al Emperador renunciar a su cargo.

El pasado 13 de julio los principales medios japoneses informaron sobre la voluntad de abdicar del Emperador citando fuentes de la Agencia de la Casa Imperial y otros comentarios de figuras políticas que aseguraban que el Emperador se había planteado la posibilidad de renunciar en favor del Príncipe heredero. La emisión de este mensaje ha sido decisión del propio Emperador, que ha querido compartir directamente sus pensamientos con el pueblo tras la publicación de dichas informaciones en los medios.

La mayoría de los japoneses apoyan al Emperador en su voluntad de abdicar. Según una encuesta realizada por la agencia Kyodo los días 3 y 4 de agosto, un 85,7 % opina que “Deben permitirle abdicar”. Por otra parte, un 89,5 % reconoce que el Emperador tiene que hacer frente a demasiadas responsabilidades.

Es inusual que el Emperador exprese sus pensamientos en público, salvo por las ruedas de prensa que tienen lugar con motivo de la celebración de su cumpleaños. En esta ocasión el Emperador Akihito ha querido dirigirse tanto a los japoneses como a las personas de otros países, y por ello la Agencia de la Casa Imperial ha compartido el vídeo y el texto de este mensaje en japonés con una traducción al inglés. Es la segunda vez que se emite un mensaje en vídeo de este tipo. La anterior ocasión fue el 16 de marzo de 2011, días después del Gran Terremoto del Este de Japón, en la que el Emperador compartió un mensaje para su pueblo de unos cinco minutos y medio de duración.

Fotografía del encabezado: el Emperador y la Emperatriz regresan a la residencia imperial en automóvil tras su retiro en la Villa Imperial de Hayama (14 de julio de 2016, Hayama, prefectura de Kanagawa. Jiji)