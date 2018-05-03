有人指出，随着世界范围内人口不断增长，不久的将来将出现粮食危机。于是，对于能够作为未来营养来源的昆虫，也就是所谓的“昆虫食物”，人们的关注日渐增高。

实际上，世界上有很多地区，比如泰国和日本等，本来就有食用蚕等昆虫的文化。

最近，出现了不少意在提高人们对昆虫认知度的举动，比如出版有关昆虫食物的书籍，举办介绍昆虫食物魅力的活动等。

在东京，2018年2月举办了一场名为“昆虫食物之夜”的活动，吸引了大约30名为体验完全不同的饮食感受的老饕们参加。

蜂蛹拌阿拉伯小米和蟑螂小串

这场活动的主办者有三位，分别是昆虫菜肴研究家、《食虫笔记》作者Mushimoiselle Giriko，运营着推出昆虫菜单的东京居酒屋“米与杂技”的策划人宫下慧，以及狂爱珍馐美味的美食作家Hosoi Aya。

Mushimoiselle Giriko，她的名字就是取用昆虫（Mushi）和小姐（moiselle）组合而成“昆虫小姐”。她为餐桌呈献了以下几道菜肴：蜂蛹拌阿拉伯小米、甜烹蝗虫与蚕小菜、黄猄蚁拌水煮糙米沙拉、西班牙风味杜比亚蟑螂与水果小串等。

她说，“蜂蛹和阿拉伯小米的组合最好吃了”，而且蝗虫与蚕做成的甜烹小菜本是日本部分地区的传统食物，大家早已熟悉。“杜比亚蟑螂很喜欢吃水果，所以就一起油炸了试着组合了一下”。

我们问起吃昆虫有什么好处，她回答说，“经常有人说将来会因人口过多导致粮食缺乏，其实问题并非粮食不足，而是大家无法充分地获取蛋白质了。从这一点上来说，昆虫正是富含蛋白质的理想食物”。

杜比亚蟑螂和苹果口味很搭

吃第一口是最大的障碍

虽然活动主办方介绍了昆虫食物的种种好处，但还是有参加者不敢吃第一口。Hosoi Aya给他们打气说，“只要丢掉虫子很恶心这个想法，应该就会理解昆虫其实是适合人类食用的。只要能够克服这种恐惧心理，那么也就增大了自己在任何情况下都能生存的机会”。

Hosoi Aya大概十年前在泰国第一次吃了昆虫。据说在泰国经常有路边摊卖昆虫小吃。“吃第一口是最大的关键，只要吃过一次，后面就会变得吃什么都无所谓了”。参加这次活动的人们经历的也正是这种体验。

由于在Instagram等社交媒体上成为热议话题，加上部分名人也有提到过，因此这种活动越来越受人们关注。另外，据说对昆虫食物感兴趣的人多了起来，是因为他们看了好莱坞女星安吉丽娜·朱莉烹饪昆虫来吃的新闻报道。

日本也有养殖销售昆虫的公司

在超市里销售食用昆虫，目前感觉还为时尚早。这次活动所用的昆虫，是从总部位于东京的Dubia Japan公司采购来的。该公司社长今井义明，起初养殖昆虫是作为爬虫类动物的饲料，现在则专门养殖可食用昆虫了。

“养殖昆虫最困难的，是湿度的调节。昆虫喜欢温暖湿润的环境。”该公司的热销商品是杜比亚蟑螂和蚕，据说给它们投喂的是水果和蔬菜等健康食材。今井社长笑着说，“不久的将来，要是在超市里也能售卖可食用昆虫就好了”。

在烹饪食用昆虫的时候，也必须考虑到几个危险因素。比如，有一种甲虫斑蝥，即便加热后其体内毒素也无法分解，因此不适合食用。Mushimoiselle Giriko说，“几乎所有的昆虫只要烹饪过就能食用。不过，就像其他肉一样，最好不要生吃”。

昆虫食文化照这个趋势进一步发展下去的话，可能终有一天，即便汤里有虫子大家也会毫不在意的。

原文为西班牙语。标题图片：2018年2月15日，在江东区清澄白川的“工作酒吧”举办的“昆虫食物之夜”活动的菜单上，出现了掺有泰国黄猄蚁的糙米沙拉，营养很丰富。