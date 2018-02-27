Глобальная нехватка еды, вызванная перенаселением планеты, уже давно привлекает общественное внимание как потенциальная угроза существованию человечества. При этом широко известно, что насекомые могут стать полезной альтернативой нынешним источникам пищи, но пока лишь немногие активно исследуют возможность включения этой непривычной еды в наш рацион.

На самом деле идея не нова – в культурах многих стран, в том числе в Таиланде и Японии, в некоторых регионах употребляют в пищу, к примеру, шелковичных червей. Находятся люди, которые стремятся расширить пищевое использование насекомых во всём мире – они пишут о блюдах из насекомых и проводят мероприятия, показывая открывающиеся возможности.

Несколько таких людей недавно собрались в Токио, чтобы продемонстрировать интересные блюда тем, кто хотел бы расширить свой кулинарный кругозор. 15 февраля в баре «Сигото», расположенном неподалёку от станции токийского метро Киёсуми-Сиракава, прошла «Ночь поедания насекомых».

Кускус с личинками пчёл и шашлычки из тараканов

На мероприятие собралось около 30 человек, а проводили его трое экспертов по приготовлению и употреблению насекомых в пищу – Мусимуазель Гирико, исследователь этой области кулинарии и автор книги «Записки о поедании насекомых» (Мусикуи ното), Миясита Сэй, дизайнер и владелец токийского бара «Комэ то сакасу», где он включил насекомых в меню, и Хосои Ая, кулинарный журналист – помимо других тем, она освещает и вопросы приготовления блюд из насекомых.

Во время «Ночи поедания насекомых» посетители могли попробовать пять видов насекомых

Среди представленных блюд был кускус с личинками чёрных пчёл, который приготовила Мусимуазель (её псевдоним включает слова муси, «насекомое», и «мадмуазель»). Было также цукудани из кузнечиков и шелковичных червей (они выварены в соусе, приготовленном на основе соевого соуса), рисовый салат с хлопьями и муравьями-портными из Таиланда, приготовленными без приправ, и шашлычки из аргентинских тараканов Blaptica dubia с фруктами.

Мусимуазель поясняет: «Личинки пчёл прекрасно сочетаются с кускусом». Она также заметила, что цукудани из кузнечиков и шелковичных червей традиционно едят в некоторых регионах Японии. «Аргентинских тараканов хорошо прожаривают. Я подаю их с фруктами, потому что эти насекомые любят фрукты».

В чём же заключаются преимущества насекомых перед другой пищей? Мусимуазель рассказывает, что насекомые – прекрасный источник белков и аминокислот. «Говорят об опасностях возможной нехватки еды в будущем из-за перенаселения. Но проблема не в нехватке самой еды – мы просто не можем получать достаточное количество белков. Насекомые богаты белками, это идеальная пища».