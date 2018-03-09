لطالما كانت مشكلة نقص الغذاء الناجم عن الزيادة السكانية تلقي بظلالها على الساحة العالمية، لتبرز معها تهديدات محتملة لمصير البشرية على هذا الكوكب. ومن الأمور المعروفة والآخذة في الانتشار بصورة متزايدة أن الحشرات يمكن أن توفر بديلاً غذائياً مفيداً لمصادر الغذاء الحالية. ولذلك في الوقت الراهن هناك عدد قليل من الناس ينظرون بجدية في إمكانية إدراج الحشرات إلى نظامهم الغذائي.

وليس الأمر ابتكاراً جديداً في عالم الطهي، حيث أن العديد من الثقافات حول العالم بما فيها تايلاند واليابان، تتميز بوجود بعض الحشرات كدودة القز مثلاً باعتبارها جزء من النظام الغذائي في بعض المناطق. وهناك أشخاص يعملون على إعطاء الحشرات تواجد أكبر في الثقافات الغذائية حول العالم عن طريق الكتابة عن الحشرات باعتبارها أحد أنواع الأغذية، ويقومون بعقد المناسبات واللقاءات الخاصة لتسليط الضوء عليها.

وقد اجتمع بعض من هؤلاء الأشخاص في حدث أقيم مؤخراً بطوكيو لأولئك الذين يتطلعون إلى توسيع آفاق الطهي لديهم، حيث كان حدثاً خاصاً لتذوق الحشرات والذي أقيم في 15 فبراير/ شباط في حانة شيغوتو بالقرب من محطة مترو كيوسومي-شيراكاوا بطوكيو.

كسكس من يرقات النحل وصرصور مشوي على السيخ

وقد حضر المناسبة نحو 30 شخصاً، يترأسهم ثلاثة خبراء في مجال الطهي والحشرات الغذائية، وهم: السيدة موشيموزيل غيريكو، الباحثة في مجال طب الحشرات ومؤلفة كتاب (موشيكوي نوتو) (ملاحظات عن تذوق الحشرات)، والسيدة مياشيتا ساي، إحدى المصممات التي تدير حانة (كومي تو سيركيس) (الأرز والسيرك) بطوكيو، حيث قامت بإدخال الحشرات على قائمة الطعام، والسيدة هوسوي آيا، صحفية خبيرة في تذوق الأطعمة، والمتخصصة من ضمن مجالات أخرى في مثل هذه الأنواع الغريبة من الأطعمة.

ضمت قائمة الطعام في تلك الليلة خمسة أنواع من الحشرات يتم تقديمها للمشاركين الباحثين عن مغامرة جديدة في عالم التذوق.

وشملت الأطباق التي تم تقديمها كسكس من يرقات النحل الأسود التي أعدتها موشيموزيل، والتي اسميت نفسها متلاعبة بلفظ موشي والتي تعني ”حشرة“ ولفظ ” مدموزيل“. وكان هناك أيضا طبق (تسوكوداني) وهو عبارة عن جندب ودودة قز (يكونوا في شكل معلبات ويتم طهيهما على نار هادئة مع صوص الصويا)، وسلطة الأرز مع الحبوب وويفر النمل التايلاندي المطبوخ طبيعيا دون أية إضافات، وأيضا طبق الصراصير دوبيا (نوع من أنواع الصراصير) من الأرجنتين المشوية على السيخ مع الفاكهة.

وتقول موشيموزيل، ”إن يرقات النحل تشكل مزيجاً جيداً مع الكسكس“ وأردفت قائلة بأن الأمر الملاحظ أيضاً هو أن الجندب ودودة القز ”تسوكوداني“ تُؤكل بصورة تقليدية في بعض مناطق اليابان،. وبالنسبة للصرصور الأرجنتيني فيقدم مقلي بشكل جيد، ولقد قمت بمزجه مع الفاكهة لأن هذه الحشرة تحب تناولها.

ولكن ما هي مزايا أكل الحشرات، فهناك العديد من الأشياء الأخرى التي تملأ البطون؟ من هذا المنطلق توضح موشيموزيل قائلة بأن الحشرات مصدر جيد للبروتينات والأحماض الأمينية. ”وهناك أقاويل تتحدث عن مستقبل محتمل تصاحبه مشكلة نقص الغذاء نتيجة للاكتظاظ السكاني العالمي. ولكن المسألة ليست في عدم وجود ما يكفي من الغذاء – ولكنها تكمن في عدم إمكانية توفير كميات كافية من البروتين. والحشرات كونها مصدرا غنيا بالبروتين، فهي تمثل الغذاء المثالي“

الصرصور الأرجنتيني يشكل مزيجاً جيداً مع قطع التفاح.

الحاجز النفسي عند تناول القضمة الأولى

وعلى الرغم من مزايا هذا النوع من الأطعمة كما تم توضيحه من قبل منظمي الحدث، إلا أن هناك بعضاً من المشاركين لا يزال لديهم تخوف كبير للغاية لتناول القضمة الأولى. وتتحدث هوسوي آيا عن المزايا التي يمكن أن تتحقق عند التغلب على هذا الحاجز النفسي قائلة ”إذا توقفنا عن التفكير في الحشرات ككائنات مثيرة للاشمئزاز، سوف ندرك إمكانية كونها أيضاً أحد أنواع الأطعمة، فإذا تجاوزنا هذا الخوف قد يساعدنا هذا الأمر على البقاء على قيد الحياة في المستقبل“.

بدأت هوسوي بتناول الحشرات قبل 10 سنوات عندما كانت فى تايلاند، حيث تُباع مثل هذه الوجبات الخفيفة فى الأكشاك التي تعج بها الشوارع هناك. وتقول ”الشعور بالاختلاف الذي يساور الشخص يأتي مع تناول أول لقمة. وبمجرد تجربتك لتناول الحشرة الأولى، يساورك الشعور بعدها بأنك تجرؤ على فعل أي شيء“. ولقد دللت على تجربتها من خلال المشاركين الآخرين في تلك المناسبة التي أقيمت بطوكيو. وأضافت قائلة ”بعضاً ممن شاركوا في تلك الليلة بدأوا بتذوق شيء صغير، مثل بعضا من ويفر النمل من طبق أحد الأصدقاء. الأمر كله يبدأ من عند تلك النقطة“.

وقد ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وبعض الشخصيات من عالم الترفيه على انتشار مثل هذه الأحداث والمناسبات كتلك التي نحن بصددها الآن، حيث يتم طهي الحشرات وتناولها. كذلك رؤية بعضاً من مشاهير هوليوود مثل أنجلينا جولي تقوم بتناول مثل هذه الوجبات الخفيفة من الحشرات أمر شجع مزيداً من الناس على القيام بمحاولة تناولها.

هل يمكن أن نرى الحشرات تباع على أرفف المحلات التجارية؟

لايزال اليوم الذي من الممكن أن نرى فيه الحشرات تباع كمنتج استهلاكي في المحلات التجارية الكبرى أمراً بعيد المنال، على الرغم من أن السيدة موشيموزيل أكدت لنا أن الأمر يتم فعلا في بعض البلدان. وتقول ”حتى هنا في اليابان، من الممكن بالفعل شراء دود القز تسوكوداني من بعض المحلات التجارية الكبرى في محافظة ناغانو. ومن الممكن حقاً أن نرى حشرات أخرى تضاف إلى قائمة المنتجات“.

يعتبر تناول الـ ”تسوكوداني“ المكون من دودة القز والجندب جزء من الأمور المتعارف عليها الخاصة بتذوق الطعام في اليابان.

لكن يبدو واضحاً أن هذا لن يحدث في المستقبل القريب. فلشراء حشرات مضمونة وآمنة للاستهلاك البشري، ذهب منظمو المناسبة إلى شركة دوبيا بمقرها بطوكيو في اليابان، والمتخصصة في تربية الحشرات. ويوضح رئيس الشركة إماي يوشياكي أنه على الرغم من أن البداية كانت بغرض تربية الحشرات لتكون غذاء للزواحف، إلا أنه الآن متخصص أيضا في تربيته للاستهلاك البشري.

ويقول ”أصعب شيء عندما تربية الحشرات هو السيطرة على مستوى الرطوبة. فالحشرات تكون أفضل بكثير عندما يكون الجو ساخنا“. وتركز شركة دوبيا باليابان على وجه الخصوص على الصرصور الأرجنتيني ودود القز، حيث تقوم بتغذية حشراتها باتباع نظام غذائي صحي من الخضر والفاكهة. ويضحك السيد إماي قائلا ”آمل أن نستطيع بيع الحشرات التي لدينا في المحلات التجارية الكبرى قريبا!“.

ولكن قبل الخوض بصورة أكبر في مسألة إعداد المأكولات التي تحتوي على الحشرات، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بعض المخاطر التي قد نواجهنا. فسُم الحشرات مثل الخنفساء المحرقة (إحدى فصائل الخنافس) لا يزول عند تسخينها، مما يجعلها مكونا خطيرا على صحة الإنسان. وتقول موشموزيل: ”معظم الحشرات آمنة للاستهلاك البشري إذا تم طهيها جيدا”، ولكن كما هو الحال مع اللحوم، فإنه ليس من الجيد عموما أكلها نيئة ".

وإذا استمرت ثقافة طهي الحشرات في الانتشار ، فلربما يأتي اليوم الذي لا نمانع فيه بوجود حشرة في حساءنا.

(النص الأصلي نُشر باللغة الأسبانية في 19 فبراير/ شباط 2018. والترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: سلطة الأرز بالحبوب وويفر النمل من تايلاند).