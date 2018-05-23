有人指出，隨著世界人口不斷成長，不久的將來將出現來糧食不足危機。於是，對於能夠作為未來營養來源的昆蟲，也就是所謂的「昆蟲食物」，受到大家的關注。

實際上，世界上有很多地區，譬如泰國和日本等，本來就有吃蠶等昆蟲的文化。最近，出現了不少有意提高大家對昆蟲認知度的舉動，譬如出版有關昆蟲食物的書籍，舉辦介紹昆蟲食物魅力的活動等。

在東京，2018年2月舉辦了一場名為「昆蟲食物之夜」的活動，吸引了大約30名的美食家們來體驗完全不同的飲食文化。

蜂蛹拌阿拉伯小米和炸蟑螂串

這場活動的主辦者有3位，分別是昆蟲菜餚研究家、《食蟲筆記》作者Mushimoiselle Giriko，經營專門推出昆蟲菜單的東京居酒屋「米與雜技」的策劃人宮下慧，以及狂愛珍饈美味的美食作家Hosoi Aya。

Mushimoiselle Giriko，她的名字就是取用昆蟲（Mushi）和小姐（moiselle）組合而成「昆蟲小姐」。她為美食家準備了以下幾道菜餚：蜂蛹拌阿拉伯小米、甜烹蝗蟲與蠶小菜、黃猄蟻拌水煮糙米沙拉、西班牙風味杜比亞蟑螂與水果串等。

她說，「蜂蛹和阿拉伯小米的組合最好吃了」，而且蝗蟲與蠶做成的甜烹小菜本是日本部分地區的傳統食物，大家早已熟悉。「杜比亞蟑螂很喜歡吃水果，所以就一起油炸起來搭配一下」。

我們問起吃昆蟲有什麼好處，她回答說，「經常有人說將來會因人口過多導致糧食缺乏，其實問題並非糧食不足，而是大家無法充分地獲取蛋白質了。從這一點上來說，昆蟲正是富含蛋白質的理想食物」。