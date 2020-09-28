青森“不老弗死温泉”：泡在海边的露天浴场，看夕阳沉入一望无际的大海

Guideto Japan

青森县深浦町西海岸喷涌而出的“不老弗死温泉”，以近距离领略日本海之广博的露天浴场而闻名。在硬核温泉发烧友中，这处温泉人气极高，无不想去“一泡为快”。本文就来介绍一些它的魅力之处。

乘坐人气的五能线列车去野趣盎然的海边露天浴场

青森县西端的深浦町黄金崎一带有着绵延优美的海岸线。这里自古就是著名的海滨温泉胜地，当地人劈开岩石凿就浴池，浸泡其中治愈身心。位于海角的 “黄金崎不老弗死温泉”旅馆，既可留宿过夜，也可当天往返，全方位地领略浩荡无边的日本海美景，尽享露天浴场的乐趣。据书法家说，“名字中连用两个'不'字，不太吉利”，因而该温泉日语原名中“不死”的“不”字，改用了日语的表音文字“平假名”。在中文里我们权且用“弗”来避忌吧。



海角上将日本海尽收眼底的旅馆 图片提供：黄金崎不老弗死温泉

想去这家温泉，乘坐当地的铁路线“五能线”是首选。这条铁路穿行在日本海与世界自然遗产“白神山地”之间，从车窗远眺，景色绝美。特别是临时快车“度假村白神”的新型列车“橅编成”，不仅车窗大，内装还大量使用了秋田的杉木和青森的桧木等沿线木材，备受好评。列车上还有津轻三味线现场演奏和津轻方言“评书”表演。如果想在“白神十二湖”等沿线观光地环游一番，则可以利用两日内有效、随时随地可上下车的“五能线通票”（3880日元。全车指定座位的列车还需额外支付530日元。）



沿着海岸运行在深浦-广户站之间的观光列车“度假村白神号” 图片提供：JR秋田分公司

开放感十足的混浴露天浴场

不老弗死温泉是含铁量丰富的茶褐色氯化物泉，可以从内到外温暖你的身体，而且泡过之后还能持续保持温热效果。它的杀菌作用也很强，被认为有益于皮肤病，并富含偏硅酸和碳酸氢根离子，具有美肤功效。如此多种功能，不负“不老弗死”之名，定能为你减压排忧，并解除旅途疲劳。



新馆大浴场“不老弗死温泉”，波澜壮阔的日本海一望无际。另有蒸桑拿和可欣赏日本海全景的浴室 图片提供：黄金崎不老弗死温泉

浪涛拍岸的海边建有著名的“海边露天浴场”，有混浴大浴池和女性专用小浴池两个浴池。最能体验与大海融为一体感觉的是混浴浴池。在浴池里不能围浴巾穿泳装，但小卖部出租和销售泡澡专用服装，是比较厚实的毛巾质地，吊带连衣裙款式，让女性也可以挑战一把混浴浴场。

泡在海边露天浴池里，眼前就是一望无际的海平线，犹如浸泡在壮阔的大海里一般，海涛拍岸激起白色的浪花，那声音也令人心情舒畅。温泉水温不高，可以让你悠闲地慢慢浸泡，尽情地欣赏大自然的壮美。



“不老弗死温泉”混浴露天浴场。冬季的日本海，海浪较大，浴场时而禁止使用 图片提供：青森县观光联盟



澡堂休息区除了有按摩椅，还有冷水热茶自助服务 照片提供：黄金崎不老弗死温泉

住宿客的“特权”：泡露天温泉，看夕阳西下

在深浦町可看到太阳沉入日本海的情景，是“日本夕阳百选”中的一景。海边的露天浴场，如果是当天往返的话，只能泡到下午4点。泡在温泉中静待日落，欣赏壮丽的夕阳美景，那就是住宿客的特权了。

深浦町被日本政府环境省认定为“全国星空连续观察”榜日本最美星空观赏地。不老弗死温泉新馆的露天浴场对住宿过夜的客人，可以开放到半夜零点，晚上泡温泉还能仰望繁星点点的夜空。



露天浴场的水面在夕阳余晖映照下泛着点点金光 图片提供：黄金崎不老弗死温泉

在客房观海休憩，享用海鲜美食

旅馆建在海边的高地上，所有客房都是海景房，能将日本海尽收眼底。当然你也可以从客房欣赏夕阳，凝望星空。

在海边露天浴场舒舒服服泡个澡后，晚饭就可以尝一尝深浦美食了。白神山地清澈的伏流水汇入海洋，形成了上好的渔场。离旅馆约30km的浅海上的无人岛，可以收获海螺、鲍鱼、金枪鱼、鲷鱼等海鲜，时令海鲜一定能让你心满意足。



在海景客房静听温柔的涛声。充满意趣的和室有宾至如归的感觉，让你忘却旅途劳顿，度过一段悠闲时光 图片提供：黄金崎不老弗死温泉



让你撑肠拄腹的晚餐（菜单应季而变） 图片提供：黄金崎不老弗死温泉



高挑的天井，宽敞的大堂。每周六日安排与津轻三味线现场表演 图片提供：黄金崎不老弗死温泉

【DATA】

地址 ：青森县西津轻郡深浦町舮作下清泷15-1

：青森县西津轻郡深浦町舮作下清泷15-1 交通： JR五能线“WeSPa椿山”站打的5分钟即到 ※有接送巴士 乘坐度假村白神线的游客，会根据列车到站和发车时间安排接送，无需预约。乘坐普通列车则需预约。

JR五能线“WeSPa椿山”站打的5分钟即到 ※有接送巴士 乘坐度假村白神线的游客，会根据列车到站和发车时间安排接送，无需预约。乘坐普通列车则需预约。 TEL： 0173-74-3500

0173-74-3500 住宿费 ：1晚2餐，12570日元起

：1晚2餐，12570日元起 住宿游客泡澡时间 ：海边露天浴场，日出～日落，本馆“黄金温泉”上午8点到晚上9点；新馆大浴场“不老弗死温泉”，上午4点～9点/上午10:30～0点

：海边露天浴场，日出～日落，本馆“黄金温泉”上午8点到晚上9点；新馆大浴场“不老弗死温泉”，上午4点～9点/上午10:30～0点 当天往返的游客的泡澡费用和接待时间： 成人600日元，儿童300日元 海边露天浴场，上午8点～下午4点；本馆“黄金温泉”上午8点～晚上8点；新馆大浴场“不老弗死温泉”上午10:30～下午2点

成人600日元，儿童300日元 海边露天浴场，上午8点～下午4点；本馆“黄金温泉”上午8点～晚上8点；新馆大浴场“不老弗死温泉”上午10:30～下午2点 多语种对应：网站首页有英语版，设施内的说明文字有英语版，员工接待有英语/中文（简体和繁体）

【周边信息】

白神十二湖“青池”

青森和秋田交界处的山岳地带有世界最大规模的山毛榉原生林，白神山地是日本首个入选联合国教科文组织世界自然遗产名录的旅游胜地。位于其西部山麓的“津轻国定公园”里，有被称为“十二湖”的湖沼群，是白神山地人气最旺的景点。仿佛融入了蓝色墨水的“青池”极富盛名，湖水清澈，横在九米深湖底的树木也清晰可见。山毛榉丛生的茂林中，开辟了巡游青池等湖沼的“十二湖散步路线”，让游客轻而易举地就能领略世界自然遗产的魅力。



在特设的观景木桥上可以近距离饱览青池美景 图片提供：深浦町观光课

【DATA】

十二湖散步路线 青池

地址： 青森县西津轻郡深浦町松神山国有林

青森县西津轻郡深浦町松神山国有林 交通： JR“十二湖”站乘坐弘南公交“奥十二湖停车场方向”约15分钟。从终点站步行至附近的“森之物产馆Kyororo”，这里便是路线起点。大约步行10分钟可达青池。

JR“十二湖”站乘坐弘南公交“奥十二湖停车场方向”约15分钟。从终点站步行至附近的“森之物产馆Kyororo”，这里便是路线起点。大约步行10分钟可达青池。 供游人散步时期： 4月上旬～11月下旬

4月上旬～11月下旬 所需时间： 全程（1.8km）约60分钟

全程（1.8km）约60分钟 多语种对应： 设施内有英语说明

设施内有英语说明 TEL： 0173-74-4412（深浦町观光课）

0173-74-4412（深浦町观光课） 谷歌地图

采访/撰文：Shoepress

标题图片：从“不老弗死温泉”的露天浴场观赏夕阳入海的美景 （提供：青森县观光联盟）

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