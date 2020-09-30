用统一标准整合全国风景名胜“LOGet!卡”：收集旅途记忆

Guideto Japan

用统一标准将日本各地观光景点卡片化的“LOGet!卡”7月3日起正式上线。我们就这款极有可能作为“旅途记忆”引爆人气的旅游宣传周边产品，采访了其策划人。

将全国风景名胜的照片做成色彩鲜艳的“LOGet!卡”。背面介绍了景点的历史和看点，以及周边信息。第1批有52种，北起旭山动物园（北海道旭川市），南至屋久岛（鹿儿岛），将从7月3日起出现在各个景点。这些卡片必须去当地才能获得，具有很高的稀有价值，想必已经让“收藏癖”们心痒难耐了。

所有景点的卡片都是统一格式，有卡片编号、图标和二维码等信息。各地主题色也各不相同，北海道是紫色，关东是水蓝色，图标有高塔、城堡和山峦等设计。“先从老家关东地区开始收集吧”“我要集齐城堡卡”等——卡片设计也费了一番功夫，让游客可以自创属于自己的玩法。



“No.0001”札幌市钟楼。卡片背面有四季风景和建筑内部照片等信息。 图片提供：Storynote



各地主题色各不相同，也配有创意图标，可以自创很多种玩法 图片提供：Storynote

下水道井盖传道士操盘的吸引游客策划

东京神田明神6月27日先行发布卡片，引来众人早早地排起了大长队。



神田明神文化交流馆前设置的卡片发布会场。也吸引了下水井盖卡收藏家前来排队，盛况空前



神田明神卡，背面有日本三大节庆活动之一“神田祭”的说明文字等内容

该卡片的策划人是剧本制作公司“Storynote”（总部位于东京稻城市）的山田秀人。是被称为“下水道井盖传道士”的人物。他2016年还在水道器械厂商就职的时候，就开始策划宣传下水道的“下水道井盖卡”。现在已有535个自治体参与，一共有667种，累积发行了约560万张。

下水道井盖卡，是将融入了旅游景点和当地名产元素的彩色“本地井盖”进行卡片化的产物。需要在景点附近领取，所以必须去当地才能收集到，因此下水道井盖爱好者们会为了收集卡片而奔赴各地，对各地的旅游振兴颇有助力。

“在发放卡片时，还会同时发放标注了周边景点和餐饮店等信息的地图。我在日本各地帮忙做旅游推广的时候，忽然灵机一动，就有了把旅游景点做成卡片的想法了。”（山田）



手持LOGet!卡的山田有过玩具厂商的工作经验

与只要去领取处就能获得的下水道井盖卡不同，领取LOGet!卡还需要完成任务。比如东京塔，需要事先预约并参加“Top Deck Tour”，伊香保温泉（群马）则只有去共同浴场“伊香保露天浴场”泡了温泉的人才能领取。

“我希望游客能够把旅途中的记忆和卡片一起带回家。或许有人会觉得条件有点严，但当你拿出伊香保温泉卡来看的时候，可能就会想起泡在温泉里的幸福时刻了。这么做可以直接给旅游设施带来收益，所以才能有资金来保持卡片的高品质。希望游客们可以理解这片苦心。”



不参加瞭望台“Top Deck Tour”的人领不到东京塔的卡片。因此算是稀有卡，价值很高

成为连接旅游景点的集线器，将之串成一个新的故事

卡片原本计划春季开始发放，但由于新冠疫情的扩大而被迫延期。如今日本国内旅游逐步重启，全国旅游景点采用统一标准制作的LOGet!卡或许能够成为一个引爆剂。

“我们Storynote是剧本制作公司，希望在娱乐领域为社会做出贡献。单纯发放卡片并不是我们的目的，我们希望通过卡片，把以往在宣传上各自为阵的旅游景点串成一个故事。希望最终能够为因新冠疫情影响而暂时遇冷的旅游业贡献一些绵薄之力。”

在城堡获得卡片的人可能会有新的想法：“附近的动物园和塔也可以领卡片，我去那里看看”“隔壁县的城堡好像也有卡片”。这样卡片就能发挥连接各地景点的集线器作用了。然后就会出现为了集齐卡片而设计旅行计划的人。山田为我们描述了这样的愿景。

现在，虽然没法指望入境游，但诹访高岛城（长野）已经制作了英文版和中文版，军舰岛数字博物馆（长崎）也制作了英文版，今后外语卡也会越来越多。这一符合日本玩具游戏大国“人设”的游客招徕政策势必会在国内外引起关注。



军舰岛数字博物馆英语版和诹访高岛城的繁体字版的背面 图片提供：Storynote



神田明神的岸川雅范神主和山田

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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