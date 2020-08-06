2020年儿童兴趣班调查：游泳人气无可动摇

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对父母来说比较省事，因而个人运动项目游泳成为孩子们上兴趣班的首选？

以育儿中的父母为对象的信息网站iko-yo实施了有关儿童业余兴趣爱好学习的问卷调查。结果显示，上兴趣班的孩子，三岁以下只有不到30%，四岁孩子约为40%，而到了五岁，这一比例猛增到60-80%。

当问起孩子们在上什么兴趣班时，回答最多的是游泳。从2017年开展这项调查开始，游泳连续四年排名第一，成为家有学龄前儿童家庭的不可动摇的首选。

个中原因，受访家长给出了不同的理由。比如，“孩子有气喘，练习游泳可以提高心肺功能” “可以掌握溺水时的自救方法”等；也有人表示，这对父母来说负担较轻，不像棒球、足球那样的集体运动项目，既要接送孩子去运动场地，还要搬运道具，轮流分担准备饮料食物等。家长们的出发点可谓各有不同。虽然日本很多小学和中学都开设了游泳课，还要进行成绩测评，但不少家长在接受调查时反应：“光靠学校的游泳课，孩子根本掌握不了游泳技能。”所以还得送孩子去游泳班学习，这让游泳班的高人气几乎无可撼动。

标题图片：pixta