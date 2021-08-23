日本人口，五年来减少86万

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继2015年的上一次人口普查之后，2020年的普查结果也显示日本人口继续减少。少子老龄化问题不断加剧，日本已经进入人口减少型社会。

日本总务省公布的2020年人口普查估算值显示，截至2020年10月1日，日本总人口（含在日外国人）为122626568人，较上一次普查（2015年）减少了868177人。自1920年起，日本每隔5年实施一次人口普查，继2015年首次出现人口减少后，连续两次出现负增长。

按照联合国的推算，在上一次普查时排名全球第十位的日本总人口已被墨西哥超过，降至第11位。

从各个都道府县来看，东京人口最多（14064694人），其次是神奈川（9240411人）和大阪（8842523人）。人口最少的是鸟取县，仅有553847人。

人口增加的仅有东京、神奈川、千叶、埼玉、爱知、滋贺、大阪、福冈和冲绳九个都府县。其他38个道府县人口均出现减少。

人口增加率方面，东京超过上次普查数值，以4.1%高居第一，东京、埼玉、千叶和神奈川等首都圈1都4县人口合计增加了80万人，达到3693万人，约占全国总人口的30%，东京圈单极集中趋势变得更加明显。秋田县的减少率最高，为6.2%。

由于单身家庭增多，家庭数量增长了4.2%，达到55719562户。户均人数为2.27人，创下历史新低。

标题图片 : PIXTA

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