超过60%中国受访者，对日本印象不好

超过60%中国受访者，对日本印象不好政治外交
中日两国联合实施的一项舆论调查显示，过去一年中国民众对日本的印象急剧恶化。据分析，主要原因是中美矛盾激化和历史问题。
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近日，日本民间非营利组织“言论NPO”与中国国际出版集团发布了2021年8月至9月期间在两国共同实施的舆论调查结果。回答对日本的印象“不好（或比较不好）”的中国受访者占比达到66.1%，较前一年上升了13.2个百分点，自2013年钓鱼岛问题导致两国矛盾激化以来，时隔八年再次出现恶化。对中国印象“不好（或比较不好）”的日本受访者占比达到90.9%，较前一年上升1.2个百分点，连续两年出现恶化。
回答对日本印象“好（或比较好）”的中国受访者占比为32%，较前一年下降13.2个百分点，回答对中国印象“好（或比较好）”的日本受访者占比为9%，较前一年下降了1个百分点。
本调查从2005年开始每年实施一次，今年是第17次实施。调查对象为1000名18岁以上日本民众和大约1500名18岁以上中国民众。
关于对日本印象不好的原因，选择“日本对侵略中国的历史没有真诚地道歉和反省”的中国受访者最多（77.5%），较上一次调查的74.1%上升了3.4个百分点。另外，选择“一些日本政治家的言行不当”的占比也从上一次调查的12.3%显著上升到了21%。
中国民众对日本印象不好的主要原因（%）
|2021年
|2020年
|日本对侵略中国的历史没有真诚地道歉和反省
|77.5
|74.1
|日本将钓鱼岛“国有化”引发两国对立
|58.7
|53.3
|日本试图与美国联手围堵中国
|23.0
|19.7
|一些日本政治家的言行不当
|21.0
|12.3
|日本媒体炒作中国威胁
|11.8
|16.6
|日本对一个中国原则持消极态度
|11.2
|6.9
（数据源自“言论NPO”与中国国际出版集团联合调查）
日本民众对中国印象不好的主要原因（％）
|2021年
|2020年
|中国经常侵犯钓鱼岛周边的日本领海和领空
|58.7
|57.4
|中国在南海采取的强硬行动让人感到不适
|49.2
|47.3
|中国会做出有悖于国际规则的行动
|49.1
|49.2
|对一党专政的政治体制感到不适
|44.4
|47.0
|中国军事力量日益增强和不透明的问题比较突出
|37.7
|36.2
（数据源自“言论NPO”与中国国际出版集团联合调查）
关于对日本印象好的原因，选择“日本产品质量好”（52.6%）、“有礼貌，重礼节，国民素质高”（49.4%）的中国受访者较多。而关于对中国印象好的原因，选择“中国的旅游景点和壮美自然”（31.1%）、“中国传统文化和历史”（30%）、“中国菜、现代音乐和文学”（30%）的日本受访者较多。
标题图片：PIXTA
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