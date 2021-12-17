超过60%中国受访者，对日本印象不好

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中日两国联合实施的一项舆论调查显示，过去一年中国民众对日本的印象急剧恶化。据分析，主要原因是中美矛盾激化和历史问题。

近日，日本民间非营利组织“言论NPO”与中国国际出版集团发布了2021年8月至9月期间在两国共同实施的舆论调查结果。回答对日本的印象“不好（或比较不好）”的中国受访者占比达到66.1%，较前一年上升了13.2个百分点，自2013年钓鱼岛问题导致两国矛盾激化以来，时隔八年再次出现恶化。对中国印象“不好（或比较不好）”的日本受访者占比达到90.9%，较前一年上升1.2个百分点，连续两年出现恶化。

回答对日本印象“好（或比较好）”的中国受访者占比为32%，较前一年下降13.2个百分点，回答对中国印象“好（或比较好）”的日本受访者占比为9%，较前一年下降了1个百分点。

本调查从2005年开始每年实施一次，今年是第17次实施。调查对象为1000名18岁以上日本民众和大约1500名18岁以上中国民众。

关于对日本印象不好的原因，选择“日本对侵略中国的历史没有真诚地道歉和反省”的中国受访者最多（77.5%），较上一次调查的74.1%上升了3.4个百分点。另外，选择“一些日本政治家的言行不当”的占比也从上一次调查的12.3%显著上升到了21%。

中国民众对日本印象不好的主要原因（%）

2021年 2020年 日本对侵略中国的历史没有真诚地道歉和反省 77.5 74.1 日本将钓鱼岛“国有化”引发两国对立 58.7 53.3 日本试图与美国联手围堵中国 23.0 19.7 一些日本政治家的言行不当 21.0 12.3 日本媒体炒作中国威胁 11.8 16.6 日本对一个中国原则持消极态度 11.2 6.9

（数据源自“言论NPO”与中国国际出版集团联合调查）

日本民众对中国印象不好的主要原因（％）

2021年 2020年 中国经常侵犯钓鱼岛周边的日本领海和领空 58.7 57.4 中国在南海采取的强硬行动让人感到不适 49.2 47.3 中国会做出有悖于国际规则的行动 49.1 49.2 对一党专政的政治体制感到不适 44.4 47.0 中国军事力量日益增强和不透明的问题比较突出 37.7 36.2

（数据源自“言论NPO”与中国国际出版集团联合调查）

关于对日本印象好的原因，选择“日本产品质量好”（52.6%）、“有礼貌，重礼节，国民素质高”（49.4%）的中国受访者较多。而关于对中国印象好的原因，选择“中国的旅游景点和壮美自然”（31.1%）、“中国传统文化和历史”（30%）、“中国菜、现代音乐和文学”（30%）的日本受访者较多。

标题图片：PIXTA

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