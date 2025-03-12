2024年赴日外国游客旅行消费突破8万亿日元

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在街头和电车上，总能看到大包小包收获满满的外国游客。在日元贬值背景下尽情购物的样子真是让日本人有些羡慕啊！

日本观光厅近日公布的数据显示，2024年赴日外国游客旅行消费额（估算值）首次突破8万亿日元至81395亿日元。赴日外国游客人数创出历史新高，再加上住宿费用飙升等因素拉动消费，2024年较2023年的历史前高（53065亿日元）大幅增长了53.4%。人均支出增长6.8%至227242日元。

从费用类别来看，消费最多的是住宿费，达27366亿日元，其次是购物费（23994亿日元）、餐饮费（17460亿日元）。

从各国各地区的消费额占比来看，前三强分别是中国大陆（21.3%，17335亿日元）、中国台湾（13.4%，10936亿日元）和韩国（11.8%，9632亿日元）。尽管中国大陆的占比较新冠疫情前的2019年大幅下降，但2019年和2024年的消费额均站上了17000亿日元大关。

从各国人均支出来看，英国的人均支出最多，达38.3万日元，其次是澳大利亚（38.2万日元）、西班牙（37.0万日元）。

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