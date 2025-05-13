入住养老设施，给多数家庭带来负担

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日本是全球屈指可数的长寿国家。然而，活着就需要花钱。养老设施的月度收费主要集中在10万到30万日元以下这个区间，但缴纳了40年国民年金保险的人，2025年领到的养老金每月也只有69308日元。

2025年，“团块世代”（1947年到1949年之间出生的一代人——译注）将全部成为“后期高龄者”（指75岁以上老人——译注）。预计社会的老龄化程度将进一步加速，对护理服务的需求也将越来越高。

护理设施搜索网站“LIFULL护理”针对近一年内入住养老设施或老年公寓的老年人家属共计1873人实施调查，询问了关于入住养老设施的“金钱”问题。

仅有25.4%的受访者表示除月度收费外还需另付的“入住预付金”为“0日元=没有”。包括搬家等费用在内，入住之际必须要做好支付一笔较大款项的心理准备。

由“（入住者）本人”独自负担入住预付金的情况占26.9%。其他情况基本由子女、兄弟姐妹等共同负担，因而对家人和亲属产生了一定的经济负担。

关于“入住设施的月度收费”，最常见的收费水平是“10万到20万以下”（33.6%）和“20万到30万日元以下”（27.3%），两者合计占到大约60%。虽说养老设施的月度收费中包含了护理服务的自费部分和住宿费、餐费、管理费等费用，但对于只有养老金收入的老年人来说，也是一个沉重的负担。顺便提一句，满额缴纳40年国民年金保险费的人，2025年每月可以领取的养老金为69308日元；如果是厚生年金，夫妇两人的标准家庭每月可以领取232784日元。

标题图片：PIXTA

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