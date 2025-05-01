2024年东京净流入人口7.9万人

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新冠疫情期间，远程办公日益普及，生活方式加速调整，单极集中看似出现变化的征兆只是昙花一现。东京圈再次逐渐变成一种从地方吸走年轻人，又将退休老年人送回地方的装置。大都市和地方的差距正变得越来越大。

日本总务省公布的基于2024年居民基本台账的人口流动报告显示，东京都的“流入人数”与“流出人数”的差值为净流入79285人。净流入人口较2023年又进一步增加了11000人。

新冠疫情正盛的2021年，净流入人口降至有可比数据的2014年以来的最低水平（5433人），但随着社会经济活动回归正常，东京也恢复了吸引力，净流入人口从2022年起连续三年增加。其中，东京23区2021年一度净流出14828人，但2022年、2023年和2024年分别净流入21420人、53899人和58804人，已接近疫情前的水平。

从各都道府县来看，除东京以外，只有神奈川（26963人）、埼玉（21736人）、大阪（16848人）、千叶（7859人）、福冈（4160人）、山梨（82人）六个府县人口呈现净流入。

净流出人口最多的是广岛（10711人），其次是爱知（7292人）、兵库（7287人）和静冈（7271人）各县。

从三大都市圈来看，东京圈（东京、埼玉、千叶、神奈川）净流入135843人。按以5岁划分的各个年龄段看，20到24岁（86908人）的净流入人口最多，其次是25到29岁（32065人）、15到19岁（20827人）。另一方面，60到64岁（4544人）的净流出人口最多，其次是55到59岁（3239人）、65到69岁（3030人）。可以认为这反映出因升学或就业离开家乡，移居到东京，退休后再回到家乡或搬到郊外居住这样一种生活方式。

大阪圈（大阪、京都、兵库、奈良）净流入2679人，自有可比数据的2014年以来首次由净流出转为净流入。名古屋圈（爱知、岐阜、三重）净流出18856人。

标题图片：PIXTA

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