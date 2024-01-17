开在东京池袋站西口的库迪咖啡

日本进阶

中国咖啡连锁店“库迪咖啡”，挑战成熟的日本咖啡市场，今年的目标是开店“2000家”！或许在家门口买到库迪咖啡的那一天已经近在眼前？！

朋友告诉我说，2023年9月在东京最大繁华街之一的池袋站附近开张了一家中国咖啡店“库迪咖啡（COTTI COFFE）”，听后我兴致勃勃地赶过去凑了个热闹。这不仅是因为我喜欢喝咖啡，更是出自好奇心。他们到底是以什么样的战略打入咖啡店竞争激烈的东京市场的呢？

池袋位于东京23区中人口密度最高的丰岛区，是环城山手线上的大站，东京数一数二的闹市。地铁电车共有8条线路从这里通过，不论是去北边的埼玉县还是向西南方向的横滨都很方便。大型百货店、电器店、餐饮店并肩接踵，咖啡店就更不要说了，几乎抬起头就可以看到某某咖啡店的招牌，同行业竞争极为激烈。

库迪咖啡开在池袋站西口，门面和其他城市快捷咖啡店差不多，标徽是非常醒目的红色，玻璃窗上和店内墙上贴着足球名将梅西的大幅图片。店铺地处交叉路口，从两边的大玻璃门都可以进出。柜台里的员工小妹妹日文有些蹩脚，态度却非常和蔼可亲，嘴上不停地用带些口音的日文说着“谢谢”、“请慢用”，显得更加可亲可爱。虽然过了上班高峰时间，但路上依然来往的行人川流不息。我出了站口顺着人流过一条大马路拐进店里，后边马上就跟过来一位手里拿着报纸的退休老大爷和一对男女学生。柜台边上还有两个外卖小哥等着拿做好的咖啡饮品给客人送去，生意看起来很红火。

我本是冲着黑咖啡去的，可进了店马上就被只有在这里才能品尝到的库迪主打咖啡饮品“生椰拿铁”吸引住了。正好前边的顾客点的就是生椰拿铁，我也随大流脱口而出点了它。冷热、甜度可以自选，我选了无糖热生椰拿铁。小姐姐递给我的时候，浓郁的椰奶香气扑鼻，说是无糖却满满的一股甘甜味道，让我顿感似乎年轻了许多，心中暗自窃喜。真是没有哪个女生能抵抗甜品的诱惑。

我上二楼找了一个角落坐下来。店内宽敞整洁，布置与其他咖啡连锁店基本相同。不一会儿，刚才排在我后边的老大爷也拿着饮料上来，坐到对角的座位上。他举起杯子眯着眼睛读着杯子上的小字，看了好一阵才吸了一口，满意地放下纸杯，打开报纸看了起来。接着，那对年轻学生也上来坐在我旁边。男生问女生说：“你知道吗？这家是中国的咖啡店。”女生一副吃惊的样子：“真的？我没感到有什么不一样呀！”。“其他店里没有椰奶咖啡吧。”“哦，那倒是。”我瞥了一眼，看到男生满脸得意的样子。又过了一会儿，两个中国女留学生进来，她们拿着手机一边拍照一边愉快地用中文欢谈。

我坐了一会儿喝完了拿铁，出门时心里还是惦记着这里的黑咖啡的味道，于是买了一杯准备在回家的路上慢慢喝。到手的咖啡香气扑鼻，抿一口微苦却后味甘甜。作为咖啡饮品连锁店，同样品质的咖啡，却比其他店家便宜很多。这一趟收获不小，令我印象深刻。如果我住在附近的话，无疑会成为这里的常客。

东京的咖啡店大致可以分为截然不同的两种。除了咖啡饮品连锁店外，另有一种是考究的咖啡专营店，独家混合咖啡，而且非常重视产地的不同，不仅现磨手冲，很多还是在店里烘焙。店主亲自挑选买回咖啡豆，颗粒均匀饱满，烘焙恰到火候。每种咖啡香气、酸苦、后味都不尽相同。一般店面不大，每一杯价格不菲。

我办公室附近就有一家这样的小咖啡店。每天早上来上班，远远就被飘来的咖啡香气迷住。走近些便可听到咖啡烘焙机有规律的转动声，路过门前还经常可以看到老板坐在藤椅上翘着腿，慢条斯理地品着咖啡看报纸。老板娘在柜台里麻利地招呼着来买咖啡的人。这里原本只出售咖啡豆，附近餐厅里提供的咖啡都是从他家进的豆。后来为了方便上班过路的人，开始了外卖，还在小小的店面里靠墙的一边设了个台吧，想要歇息一下的人可以进到店里品尝一杯，再后来又在店门前放了几把椅子，好天气的时候，客人可以坐下来慢用。据说老板年轻时在商社工作，负责了几十年的咖啡豆买卖，退居二线后开始了自己的夫妻店。有一天，我买咖啡豆的时候还看到柜台前贴着一张小广告，说是假期可以到他家投资的一处巴西的咖啡园参观旅游。不少咖啡爱好者远路慕名而来，但不能不说它只是面向小众，与其说是为了赚钱的买卖，更像是老板自享其乐。



店内的咖啡机

其实，日本以茶文化为主，三十多年前我在日本公司工作时，每天早上10点，下午3点，女员工要轮流当班给大家倒茶。来客人了也都是倒上一杯茶招待。真正的咖啡热，可以说是1996年8月星巴克在东京的繁华街银座开设了第一家门店以后的事。星巴克推出了符合日本人口味的深焙咖啡，并推广廉价、外卖等休闲饮用咖啡形式，使得咖啡热不断升温，公司同事出差或旅游，买个当地咖啡店的杯子作为礼物互换互赠曾经一度成为时尚。据全日本咖啡协会统计，到了2018年，平均每人一周喝咖啡10.62杯。大多数人每天都要喝一两杯咖啡。星巴克连锁店也发展到了1880多家。但去星巴克喝咖啡的大多数年轻女性，与其说是为了品咖啡，更多的人是为了体验那里的时尚氛围。这也就是为什么星巴克店头醒目的广告牌不是宣传它的咖啡，而是频繁推出各种星冰乐，有时一周里就会推出不同口味的新款，时令水果味道等红红绿绿不仅味道新鲜，看上去也叫人赏心悦目。

可以说饮品种类繁多是快捷咖啡饮品连锁店的特点之一。虽然店名叫咖啡店，但为了满足各类消费人群，它们都会想方设法地以新颖独特的手法抓住客人的好奇心，因此有的饮品甚至根本和咖啡不着边。这也正是库迪咖啡大力推出生耶拿铁的用心所在吧。

当然，立地更是关键。池袋站作为世界第二大交通中转枢纽，终日人流不断，特别是库迪咖啡所在的池袋站西口，不仅有各种餐饮店、歌厅，还充满着艺术文化氛围，气氛优雅惬意。早在1908年，东京府丰岛师范学校在这里创办之后，周围一带逐渐繁闹发展起来；今天的西口公园，是人们休闲歇息的好去处，经常还会举行各种活动。公园旁边巨大的玻璃墙建筑是东京艺术剧场，夜晚照明灯点亮，喷水在五颜六色的灯光中跳跃，是年轻伴侣们牵手漫步的好地方。

此外，池袋周围的中餐馆云集，旅居日本的中国人自不待言，不少日本人也会来这里体验“正宗的中国”味道。从前，提起中餐，人们会首先想到中华街。可有趣的是，前几天我到横滨中华街买了一盒点心，上面写着“生在横滨长在横滨的横滨中华味道”。可见，中华街的味道早已自成一统，要想在东京附近尝到地道的中餐，池袋就成了首选。在品尝了浓郁鲜香的中餐之后，来一杯生椰拿铁，可谓是绝妙的搭配。

挑战东京这个近于成熟的市场，库迪咖啡引发了人们的热议。不仅电视、自媒体宣传，著名经济杂志《东洋经济》也图文并茂地介绍了开张当天排起长蛇阵的情况。文中还说“库迪咖啡沿用中国商业模式，以拿铁为中心，饮品多达数十种，美味咖啡廉价推出，并计划2024年开店2000家，一年内超过星巴克！”如此雄心大志，听着就令人振奋。祝他们龙年飞跃升腾，给东京的咖啡连锁店带来新风！愿早日在我家门口也能买到物美价廉的库迪咖啡。

撰文/图片：张意意

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