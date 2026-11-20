新冠疫情过后，日本不少公共场所仍张贴着“体温37.5度以上者请勿入内”的告示。或许正是疫情的影响，让整个社会对发热症状的警惕性增强了。

就医是因为“想接受医生诊断”

日本市场调查公司INTAGE Healthcare（东京都千代田区）根据4月至5月面向京滨和京阪神(*1)地区16至79岁人群开展的《生活健康基础调查》（有效样本数2523份），分析了人们身体出现不适时的应对方法。

在调查列出的32种症状(*2)中，选择“去看医生”比例最高的是“高烧”，占84.2%，其次是“慢性头痛”和“皮疹、湿疹、荨麻疹”。受访者选择就医的主要原因是“希望获得医生的诊断”和“希望医生开具处方药”。

另一方面，出现“偶发性头痛”时，选择“服用非处方药”的比例最高，达62.5%，其次是“感冒”“咽喉疼痛”和“低烧”。 “服用非处方药”主要原因包括“认为非处方药也有效果”“家中备有非处方药”“能节省时间和精力”。

聚焦头痛和发热症状可以发现，“偶发性头痛”或“低烧”时，超过半数的受访者倾向于服用非处方药；也有超过三成的人既不就医，也不服药，似乎更倾向于休息观察，等待症状自行缓解。

相比之下，出现“高烧”时，69.5%(*3)的受访者选择去看医生。值得一提的是，体温处于37度区间时考虑就医的人仅占2成；38度以上似乎成为日本民众从“服用非处方药”转为“去看医生”的重要分界线。

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