与宠物共同生活的养老院：老人与猫狗幸福相伴

超老龄社会日本：关注衰老

是自己先走，还是这毛孩子先走？——我们终将和自己的宠物一起老去。能和宠物朝夕相伴，直至其中一方走到生命的终点，这是多么幸福的事啊！有一家养老院可以实现老人们的这一理想，本文将向读者介绍这里的老人和猫狗的悠闲生活。

人和宠物都在老龄化

我家的宠物狗“一休”是一只公柴犬。正如“一休”这个名字，它为我的后半生带来了“片刻的休息”。早上起床时，只要手指触碰到它湿漉漉的鼻子，便沉浸在“啊，它还活着”的幸福之中。

然而，一休一过15岁，便迅速衰老下去。它的腿脚开始不稳，出现了失禁和哀号的现象，甚至表现出类似痴呆的迹象。我打算与它相伴到最后，如果因为某种原因被迫分开，我肯定很难保持理智。

2021年，狗的平均寿命为14.2岁，猫为14.7岁（据Anicom《2023年家庭动物白皮书》）。与10年前相比，寿命延长了近1岁。作为引领宠物文化的“团块世代(*1)”的伴侣动物，宠物的老龄化也在迅速进展。

如何实现人与宠物的相互陪伴，即所谓的“与伴侣动物共处”，神奈川县横须贺市的“樱之里山科特別养护老人院(*2)”率先挑战了这一课题。

伴侣动物福利

樱之里山科建于2012年，共四层，有100个床位，全部是独立的单间。每10个房间，即10人构成一个单元（家），能与猫狗一起生活的只有二楼的4个单元。猫狗可以自由出入入住者的房间。

可入住“宠物猫狗单元”的有两类人：一类是目前正在养宠物并希望一起入住的人，另一类是以前养过宠物，希望来这里还能与猫狗一起生活的人。该设施为了这些人，会收留被救助的猫狗。

养老院里的温馨时刻

很多人对“伴侣动物福利”这个词还很陌生，它指的是保护与人共同生活的猫狗的生命和生活的福利。樱之里山科的院长若山三千彦（59岁）认为，这是超越老年人福祉与残疾人福祉等现有福祉框架的新型福利支柱。

从高中教师转行，开启福利工作之路

若山的父亲是普通的上班族，母亲是家庭主妇，当父母为建立福利设施而奔波时，他正在茨城县的一所升学率很高的高中担任理科班教师。

“父母要求我帮忙，但那时是我当教师的第八个年头，正是最有成就感的时候。可是突然发生了一件事，班上一位性格开朗的女生，她的理想是成为一名科学家，9月的第一个星期六早上骑自行车去参加7点半的补习，路上遭遇了交通事故。接到通知后我赶到医院，但已回天乏术，她去了另一个世界。”实在是令人难以置信，毫无道理可讲，当时的情景至今仍清晰浮现在脑海中，若山的声音几度哽咽。

于是他下定决心，在最后半年时间结束教师生涯，转而从事福祉工作。

1999年，他与父母共同成立了社会福祉法人“心之会”，并于次年创立了老年人日托服务和智障者就业支持设施。

永不放弃的福祉

若山认为，福祉领域以前总是老生常谈“永不放弃的福祉”，对此不能只停留在口头上，还应该以实际行动去落实。

那时，他了解到这样一件事。一位独居的老人为进入养老院，不得不将爱犬交给收容所处置。那位老人入住后不停地痛哭道：“是我亲手杀死了我的家人”，半年后他就去世了。

“他的人生中肯定也有许多美好的事，但他却因不断自责而离世。可以让老年人在临终时陷入如此境地吗？这就是老年人福祉吗？”若山扪心自问。经历了这件事后，他萌生了一个模糊的想法，能否将当时正在筹备的养老院建成一个可以与宠物共同生活的设施呢？

当时，横须贺市有一位老人的情况很棘手。这位老人靠领取救济金生活，同时还养了一只狗，但他的痴呆症也日趋严重，人与狗都危在旦夕，他却坚持“没有爱犬哪儿都不去”。于是，刚刚开业的樱之里山科接收了这位老人和他的狗。尽管爱犬先走一步，但半年后老人却得以安详离世。

临终陪护犬“文福”

文福是一只混种柴犬，年龄在15岁左右，它在养老院非常受欢迎。

也许是因为狗的嗅觉灵敏，文福会在入住者去世前的两三天倚靠在房门边蹲坐着，察觉到老人即将临终时就会跳上床，深情地舔舐他们的脸。若山说，这看起来显然是带着陪伴和临终关怀意图的行为。

2019年，若山的著作《临终陪护犬——文福的奇迹》一经出版，就引起了广泛关注。包括NHK在内的电视节目和杂志等都报道了文福的感人举动。

事实上，文福是被千叶县的动物保护团体“Chiba-wan”救下的，当时它在收容所即将被处死。被人类遗弃后孤单地站在死亡边缘的经历，或许和它对老人进行临终关怀的行为密切相关。

不过，如此善解人意的文福，最近嗅觉也开始衰退，看样子似乎是自然而然地结束了临终关怀工作。

文福的盟友“大喜”

大喜和文福同样是被救助的混种柴犬。我第一次见到大喜时，它正以标题图片中的姿势躺在宠物单元楼层的地板上，接受看护员出田惠子的细心护理。

出田还拥有“老犬护理员”的资格证。因为她曾在陆上自卫队服役，所以大家亲切地称她为“Army桑”。她对大喜的照顾有条不紊，倾注了全部心血，甚至“从未觉得照顾大喜有丝毫痛苦”。

彩虹桥

然而，大喜在3月27日突然去世了。樱之里山科的博客记录了大喜的最后时光。

大喜踏上了前往“彩虹桥”的旅途，表情平静安详。 今天它一直不停地痉挛，但并没有感到痛苦，最后像是睡着了一般安然离去。今天上午，Army桑还抱着大喜去外面的蓝天下散步了。

我不禁回想起上次来时拍的那张照片，Army桑怀里抱着大喜，在阳光的映照下，那面墙上树影斑驳，宛如一座彩虹桥般摇曳着。

晚年与动物一起生活的乐趣

希望与动物共度余生的人们，可能希望看到更多像樱之里山科这样的养老院吧。然而这家养老院开设12年来，虽然有不少相关人员前来参观，但几乎看不到新设这种养老院的动向。

和宠物共同生活的民间收费设施虽然有所增加，但大多仅仅是在个人的房间里悄悄地饲养，不会成为“大家的宠物”。主人去世后，入住者的亲属会领走其宠物。而在樱之里山科，猫狗直到生命的最后一刻都会得到很好的照顾。

确实，仅仅想象一下与猫狗同住的情景，重重困难便浮上心头。比如宠物的吠叫和撕咬，或者对气味和卫生的担心、粪尿的处理、以及喂食和散步、兽医的定期检查。另外还有宠物粮和医疗费用等的经济问题，人员配置和行政许可等，经营“宠物友好型”设施的门槛相当高。

然而，实际运营后发现，卫生管理与入住者采用同等方式即可，喜欢猫狗的员工积极性高，工作愉快，笑声不断。

最重要的是，与宠物一起生活，每天都会感受到微小的变化和刺激，生活充满张力，张弛有度。若山表示，还有一些例子表明，想要触摸和照顾动物的积极情绪有助于改善认知功能，甚至使僵硬的关节变得灵活。

死亡并无特别之处

我逐个单元拍摄时强烈感觉到，在樱之里山科，猫狗不是某个人的私有财产，而是大家共同的至宝。特别是那些被主人遗弃，经历过孤独与死亡恐惧后被救助的猫狗，如今在这个大家庭中成长，反而会给大家带来欢乐和希望。

“死亡并非特殊之事，它是生命最后一个阶段的活动，是每个人都会经历的自然现象。”

若山护理过许多人和动物，他的话引起了我强烈的共鸣。

樱之里山科今年又迎来了春天。

撰稿/摄影：大西成明

标题图片：在樱之里山科，狗与人一起接受护理

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