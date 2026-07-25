砂锅 雪平锅：助你轻松搞定多样化美食

合羽桥的十款“日式厨具”

虽然世界各地都能买到各种厨房锅具，但似乎有不少外国人还是会特意在日本买了带回去。

砂锅——保温性能好，煮饭也快

“顾客指着照片跟我‘说想要这种锅’。想来一定是吃了这种锅做出的饭菜，感觉非常好吃吧，”饭田屋第六代社长饭田结太说道。顾客的手机屏幕里，是在旅游地吃晚餐的场景，想找的就是那里面的砂锅。砂锅通常用于明火，但也有适配IH电磁炉的款式。



1到2人用的砂锅最畅销。菜肴做好后可连锅一起上桌（图片：PIXTA）

三重县的“万古烧”“伊贺烧”和滋贺县的“信乐烧”都比较有名。砂锅能缓慢加热食材，让食材均匀受热熟透。它的蓄热性能优异，关火后也能长时间保持热腾腾的状态；而且直接端上餐桌，也别也别有一番趣味。



将墨汁注入表面釉层的细微裂纹中，以此来凸显花纹

饭田推荐说，煮饭要选比普通砂锅更厚的专用砂锅。砂锅升温缓慢，但沸腾后可长时间保持高温，因此可以在短时间内把饭煮好。“这款锅煮10分钟，焖10分钟即可。总而言之就是很快，而且砂锅煮出的米饭确实好吃。”



煮饭专用砂锅。锅形圆润，易于对流，配有内盖

雪平锅——可以每天使用的万能锅

雪平锅是带有导流口的单柄锅。国外的深平底锅或炖锅，通常从锅底向上到锅身是接近垂直的设计，但雪平锅底部呈圆弧形向上开口变大。这种形状能促进对流，易于水分蒸发，为烹煮中必备锅具。它的最大特征是被称为“槌目纹”的锅身的锤打纹理。“捶打能增强金属硬度，更耐用；另外，捶打出的凹凸纹路增大了表面积，可提升导热率，这也是它的优势。”



不锈钢雪平锅。以金属加工地闻名的新潟县燕三条生产

如果选用导热率高的铜制或铝制雪平锅，还可进一步缩短烹饪时间；而易于打理的不锈钢材质的雪平锅，也很受欢迎。你可以用它来焯煮蔬菜、煮拉面、做味噌汤等，或许可以说，它是日本厨房中使用率最高的锅具。

当下最受外国游客喜爱的十款“日式厨具”

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：砂锅、雪平锅的锤打纹理（右）

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