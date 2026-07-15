铁壶、茶滤：越用越有质感，让茶味温润醇厚！

合羽桥的十款“日式厨具”

本期我们为读者介绍日本的传统铁壶和茶滤。据说，不少访日游客不惜行李超重，也要将沉甸甸的铁壶买回去。此外，一种特定网眼的茶滤也格外畅销。

点名要买“南部铁器”

铸铁壶与不锈钢或搪瓷制品相比，存在“笨重”“易生锈”“价格高”等缺点，但仍然具有无可替代的魅力。饭田屋所售的铁壶中，最受欢迎的是岩手县著名的传统工艺品——南部铁器。

据说，南部铁器起源于茶道文化兴盛的江户时代（1603年-1868年），当时南部藩（又名盛冈藩）的藩主从京都请来釜师(*1)开始了茶釜制作。进入18世纪后，煎茶(*2)盛行，为使泡茶更方便，带有壶嘴的铁壶逐步问世。南部铁器的工序多达50至70道，几乎全由手工完成，凝聚着工匠的精湛技艺。铁壶用的时间越久越有韵味，不仅可以终身使用，还能够代代相传，这也是它的魅力所在。

据说，用铁壶烧水时，自来水中所含的钙等矿物质会附着在壶的内壁，使水质变得更加柔和，茶汤风味也因此会变得更佳。此外，由于铁壶会析出微量铁元素，不少人还有意识地用它来辅助补充铁分。



饭田屋的铁壶专区。据说访日游客更青睐尺寸偏大的铁壶

不过，有的访日游客购买铁壶，似乎并不是为了烧水。

也许是被其传统又不失现代感的精巧设计所吸引，饭田屋第六代社长饭田结太介绍说，许多外国顾客会直接点名要购买南部铁器的铁壶。虽然很重，他们也毫不在意地购买来带走，表示“这种厚重感很酷，想摆在家里做装饰！”。



表面凸起的霰纹（小颗粒状纹饰），是一种通过增加表面积来提高保温性能的设计巧思

虽然许多消费者是因为铁壶的外观才“入坑”，但恰逢当下海外兴起抹茶热潮，因此，今后或许会有更多外国人通过铁壶研习正宗的茶道。

借抹茶热潮之东风

饭田指着茶滤介绍道：“这明显是受到抹茶热潮带动，销量特别好。”其中茶滤网孔精细度40目的型号尤为畅销。



100%不锈钢的40目茶滤，产自新潟县燕三条地区

这里所谓的“目”，是指茶滤筛网每平方英寸面积上的网孔数量，数值越大，网孔越细密。“40目”之所以市场需求量大，是因为它最适合用来筛抹茶粉。也就是说，许多人都是把它当作粉末筛来使用的。无论是铁壶还是茶滤，外国游客让人从意想不到的角度，重新认识了这些器具。



无论是点茶还是制作抹茶甜点，都要过筛以获得更细腻松散的粉末质地（Adobe Stock）



细密的40目型号筛网

当下最受外国游客喜爱的十款“日式厨具”

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：南部铁器的铁壶

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。