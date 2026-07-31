平底锅：“经久耐用”与“轻便灵活”，两种不同的选择

合羽桥的十款“日式厨具”

本期为读者介绍打破了行业常规、承载着日本“工匠精神”的平底锅。

与燕三条企业携手，历时五年开发而成

平底锅是每个家庭厨房必备的锅具。目前市面上最常见的，是在铝制锅身涂上氟素树脂的款式。它凭借不易粘锅、烹饪和日常打理都很省心的特点而广受欢迎。尽管使用几年后涂层难免会出现划痕或剥落的情况，但因为大多售价亲民，消费者可以毫无顾虑地直接换新。

但饭田屋的第六代社长饭田结太却萌生了“制作一款可以世代相传、耐用百年平底锅”的想法。若是想是用不易生锈的不锈钢打造一体成型锅身，做到不粘、耐用，那么从耐久性考量锅厚要达到3毫米。他寻找并询问了一些金属加工厂商的合作意愿，却被悉数拒绝，理由是“不受大众欢迎”“换购需求消失”。



在烹饪用具研究室里接受采访的饭田。他曾锲而不舍地向厂商探询合作意愿

最终给出“一起来试试吧”这句回应的，是来自新潟县燕三条的Fujinos，该公司在世界上成功研发了首款200V IH电磁炉专用锅，并以卓越的金属加工技术闻名。经过反复试错，终于独创出新工艺——在锅面施加大量极细放射状锻打纹路，这在全球都尚无先例。历经2年构思、3年开发的这款理想平底锅于2017年正式问世，定名为Ever Grill，包涵了“希望它能代代相传”的心意。



店员手持不锈钢制的Ever Grill。卖场里陈列着各式各样的平底锅

平底锅表面细密的锻打纹路，让这款锅哪怕煎制牛排也不易粘锅，由于导热和缓而均匀，它能牢牢锁住肉汁不流失，煎出表面酥脆、内里软嫩多汁的绝佳口感。2019年它被电视节目报道，还斩获了优良设计奖，之后声名大噪，成为供不应求的热销产品。

Ever Grill系列还有氮化铁材质款。它比不锈钢材质的更重，定价也更高，但据说铁制款销量更好。饭田解释说：“铁制锅具和油脂的亲和度高，很容易养出油膜。”想必这正是懂得铁锅好处的内行人心中的理想锅具吧。



氮化铁款Ever Grill



由于纹路皆为工匠手工锻打，一天仅能产出寥寥数个

若喜轻便，首选钛制

Ever Grill并不适合讨厌厚重厨具的人群。饭田表示：“尤其是中华圈的用户，烹饪时习惯颠锅，因而格外看重锅具的轻便性。”这款在赴日的中国大陆及台湾地区游客中销量很高的纯钛平底锅，同样由燕三条的厂商生产。它的厚度仅1.2毫米，直径26厘米，重量却只有560克，轻便程度甚是惊人。日常高频使用的平底锅，建议仔细甄别，挑选真正适合自己的款式。



“轻如羽毛”的纯钛木柄平底锅，适用于炒菜

当下最受外国游客喜爱的十款“日式厨具”

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：不锈钢款与氮化铁款的Ever Grill平底锅（nippon.com日本网）

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