扬善惩恶，痛快之极，淋漓尽致：《半泽直树》凭什么这么火？娱乐 艺术 文化 历史
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疫情爆发，无法出门，闲着没事可做，又听说有很多歌舞伎演员出演这部剧，出于好奇，于是我就从精选集开始看了起来。
如今已慢慢步入夕阳产业的银行，在剧中被描述成能够摇撼社会的“邪恶之徒”，这个设定，略有穿越之印象；而4位歌舞伎演员也都饰演了重要角色，让人心生一种在看历史剧的“错觉”，因而可以没有包袱地放心观看。
除了犹如舞台亮相般夸张的面部表情之外，一些台词设计使用了歌舞伎的技巧，还有些场景让人感到是在致敬歌舞伎的名场面，将大众心目中对歌舞伎的印象又做了更进一步的戏剧化处理。总之一切都很夸张，扬善惩恶，有种漫画感。正因为剧中的世界，游离于现实，因此观众可以尽情地享受那种扬眉吐气的舒畅爽快之感。
现实世界给不了的娱乐效果
现实世界太过纷繁复杂，在当今这个时代，善恶之类概念的分界线越来越模糊。我认为不仅日本这样，全世界都如此。在经济高速发展时期，人们曾觉得经济不断向好就是善的，大家都毫不迷惘，尽管一起往前冲就是了。然而，如今这个时代，仅仅追求经济发展真的就好吗？——很多人都抱有这样的疑问。对政治领导人感到不满，可又想不出让谁来接班。
这种看不到未来的现实世界，就算如实地描写出来，也只会是致郁的，起不到娱乐治愈的效果。所以主创把心一横，干脆弄成漫画感觉，这或许正是《半泽直树》成功的原因吧。
半泽直树即便被人算计，陷入窘境，走投无路，最后的最后还是能像观众期待的那样，全都“加倍奉还”给了对手。类型化的东西给人带来安心感。其实大家心里都很清楚，现实世界里才不会有这么好的事呢。也正因如此，半泽直树的“打脸”行动抚慰了大众的心，在周日晚间播放后，它会令观众精神为之一振：“好！明天继续努力搬砖。”
《半泽直树》为歌舞伎带来了什么？
歌舞伎演员出演电视剧和话剧并非始于现在，但他们的演技跟电视剧要求的截然不同。以往歌舞伎演员出演电视剧时，都会拼命避免出现“歌舞伎腔”，尽可能满足电视剧的要求，展现真实自然的表演风格。而这却在某种程度上影响了他们中的一些人在歌舞伎舞台上的表演，无法表现出格局更大的角色的情绪张力，甚至有人还被批评演技退步。
然而在《半泽直树》里，有时候表演风格甚至比歌舞伎的戏剧腔更为夸张。不仅歌舞伎演员，就连半泽直树的扮演者堺雅人的表演也极度夸张，在现实生活中是根本不可能存在的。很明显，这是此剧追求的表演风格，期待的就是它营造出的效果吧。在这里电视被漫画化了。
歌舞伎并不是真正意义的古典艺术，它作为“聚客挣票房”的娱乐而成立。没有观众，一切都免谈。它一方面保持着古典艺术的要素，但又不使古典渗入骨髓，以免变得枯燥无趣。因此，为了讨不同时代观众的喜欢，歌舞伎不断融入新鲜事物，与时俱进，这便是它的前提。从这个意义来说，或许《半泽直树》能成为一个契机，让之前从未看过歌舞伎的人，把目光投向歌舞伎。
不过，《半泽直树》中的歌舞伎，是过分戏剧化了的歌舞伎，并非真正的歌舞伎，所以在这一点上，我不希望被观众误解。
歌舞伎原本就有漫画性因素，我觉得这点跟《半泽直树》完美结合在了一起，不过，虽然是漫画式的，但它描写的故事主题却是永恒的人情与人性，还有被代代相传继承下来的演技。如果有人因《半泽直树》而对歌舞伎产生了兴趣，来歌舞伎剧场看过后，我不希望他哈哈大笑地说“跟电视剧一样！”，那样就太吓人了。
半泽的妻子小花，日本男人的意淫？
与夸张的、超出想象地龌龊的银行家们相比，上户彩饰演的妻子小花不仅人畜无害，还像是住在另一个世界里一样，看了以后你会彻悟，“啊啊，日本男人还是一成不变地喜欢这样的女人呀。”
小花对半泽的工作并没有很深的理解，不是一个对等的存在。但是她很可爱，虽然迷迷糊糊懵懵懂懂，但有时又在无意之间收集到一些对半泽有用的信息。然后半泽就会一把抱住她：“小花，干得漂亮！”“得妻若此，夫复何求！”这便是日本男人的心愿。
看过希区柯克的电影，就能一眼看出在那个时代人人都爱金发美女。但是，美国电影在不断变化。女主角的形象越来越丰富多彩，都开始描写强悍的女性和自力更生的女性了。相比之下，日本男人还真“专情”，这样的国家也是罕见呢。
女观众看了可能会笑吧：“呵呵，果然男人还是喜欢这样的女人啊，好说，小菜一碟嘛。”将来如何我不知道，不过直到目前，当银行职员的妻子，有不错的经济保障，日子可以过得无忧无虑。如果放弃对爱情的幻想，告诉自己“结婚就是经济行为”的话，那么扮演一下男人喜欢的女人，过上轻松自在的生活，或许在本性上，小花就是这种很现实的女人吧。
意识不到这一点，还能让男人口口声声地说“要是讨个小花那样的老婆就好了”，这大概就是因为《半泽直树》是个完成度很高的意淫爽剧吧。
标题图片：左起，香川照之（时事社）、堺雅人（共同社Images）、片冈爱之助（共同社Images）