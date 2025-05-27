Se espera que las temperaturas entre mayo y julio sean superiores a las habituales, debido a la desviación hacia el norte de los vientos del oeste, lo que facilita el flujo entrante de aire cálido a la región de Honshū. Además de prepararse para mantenerse fresco, es recomendable tratar de aclimatarse al calor: lograr que el cuerpo sude y disipe ese calor con más facilidad.

Cuando la temperatura corporal de una persona aumenta debido al movimiento, el cuerpo regula el calor liberándolo al exterior mediante la sudoración o el aumento de la temperatura de la piel. Si esta función no opera correctamente, la temperatura corporal se eleva, causando malestar físico y, en casos graves, un golpe de calor o hipertermia (necchūshō).

En una encuesta realizada por Daikin Industries a 14.100 personas (300 mayores de 20 años en cada una de las 47 prefecturas), el 64,6 % del total reportó haber experimentado algún tipo de “malestar por calor” el verano pasado. Esta cifra incluye a quienes fueron diagnosticados con golpe de calor en un hospital, quienes declararon haber notado síntomas de golpe de calor, o quienes sintieron malestar aunque no llegara a ser un golpe de calor.

En cuanto a los síntomas físicos experimentados por quienes sufrieron algún malestar por el calor, el más común fue la “disminución de la calidad del sueño” (51,4 %), seguido por “no poder recuperarse del cansancio” (46,0 %) y una “sensación de letargo” (30,8 %).

Se señala que, aunque estos síntomas no sean tan graves como para ser diagnosticados como golpe de calor, pueden llevar a una disminución en el rendimiento laboral o académico, y que incluso los síntomas leves pueden empeorar si no se tratan.

Para evitar los trastornos por calor, además de mantener las habitaciones frescas y usar ropa transpirable, se considera efectivo esforzarse para lograr una “aclimatación al calor” antes de que llegue el calor intenso del verano. Esto implica realizar actividades continuas como caminar, correr, entrenamiento muscular, estiramientos o tomar baños para hacer que el cuerpo sude más fácilmente.

Respecto a esa “aclimatación al calor”, solo un 7,7 % declaró conocer bien su significado, y la proporción de quienes la conocen, incluyendo a quienes solo “han oído hablar de ella”, se mantuvo en torno al 30 %.

Daikin Industries afirma que “así como es importante hacer una prueba de funcionamiento del aire acondicionado antes de la llegada del verano, también resulta crucial preparar el cuerpo humano para que sude bien”.

(Imagen del encabezado: Pixta.)