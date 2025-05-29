Idol, de YOASOBI, encabezó la lista de ingresos por derechos de autor en la música por segundo año consecutivo. En segundo lugar quedó el éxito Bling-Bang-Bang-Born de Creepy Nuts.

La Sociedad Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores (JASRAC) anunció que la obra con mayor regalía distribuida por uso de obras protegidas en el año fiscal 2024 fue Idol de YOASOBI. Este tema, lanzada en abril de 2023 como tema de apertura del anime televisivo Oshi no ko, se ha convertido en un gran éxito no solo en Japón sino en todo el mundo, superando los 900 millones de reproducciones acumuladas en streaming. Ayase, el letrista y compositor, comentó: “Estoy muy contento de que este tema lo haya escuchado tanta gente después de su lanzamiento, y profundamente agradecido de que siguiera gustando tanto tiempo, pasando a un segundo año”.

El segundo lugar lo ocupó Bling-Bang-Bang-Born de Creepy Nuts, y el tercero fue para Show de Ado.

TOP 10 de distribución de derechos de autor (obras nacionales)

Título de la obra Artista 1 Idol YOASOBI 2 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 3 Show Ado 4 Kawa no Nagare no Yō ni Misora Hibari 5 Tensai Bakabon Idol Four 6 Toshishita no Otoko no Ko Candies 7 M.LEAGUE Kōshiki Anthem (Himno oficial de la Liga M) Kawase Mikihiro

Satō Yōko 8 ONE PIECE BGM 9 Genki o Dashite Takeuchi Mariya 10 SPECIALZ King Gnu

(Izquierda) Bling-Bang-Bang-Born © Sony Music Labels Inc. / (Derecha) Show © Universal Music.

Los ingresos por derechos de autor musicales (regalías) anunciados para el año fiscal 2024 ascendieron a unos 144.500 millones de yenes, un aumento del 5,4 % respecto al año anterior, estableciendo un nuevo récord histórico.

Por géneros principales, la “distribución interactiva”, como el streaming musical de tarifa plana (suscripción) y YouTube, superó por primera vez los 50.000 millones de yenes, alcanzando los 56.380 millones de yenes, un aumento del 15,7 % respecto al año anterior. La distribución interactiva ha mostrado una tendencia creciente desde alrededor del año fiscal 2015, pero desde la pandemia de la COVID-19, la digitalización y la creciente presencia online de la sociedad en general han contribuido al aumento en el uso de suscripciones y servicios de distribución de vídeo. Las interpretaciones (conciertos en vivo, etc.) también tuvieron un buen desempeño, con un aumento del 9,7 %, llegando a aproximadamente 26.010 millones de yenes, debido al aumento en el número de eventos.

Fotografía del encabezado: Portada de Idol y Ayase, letrista y compositor (proporcionado por JASRAC).