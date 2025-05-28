La Agencia Meteorológica de Japón anunció el 16 de mayo que la temporada de lluvias ya había comenzado en el sur de Kyūshū, 14 días antes de lo habitual y 23 días antes que el año anterior. El 19 de mayo, las lluvias también llegaron a la región de Amami.

La temporada de lluvias comenzó en todo el país unas dos semanas más tarde de lo normal el año pasado (señalado con un fondo azul claro en el gráfico). En las áreas del norte de Kyūshū, al este, las precipitaciones llegaron en la semana del 17 de junio. Por otro lado, el final de este periodo de gran humedad llegó en buena parte de Japón en la fecha habitual o un poco más temprano en muchas regiones, lo que se tradujo en una temporada de lluvias generalmente más corta.

Normalmente, en áreas desde el norte de Kyūshū hasta Kantō Kōshin, donde se encuentran Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka, la temporada de lluvias comienza a principios de junio y termina alrededor del 20 de julio. Las precipitaciones durante la temporada de lluvias es de aproximadamente 500-600 milímetros en el norte de Kyūshū y alrededor de 300 milímetros en Kantō Kōshin y Tōkai.

Las precipitaciones varían según el año

A continuación, se muestran las precipitaciones en comparación con el promedio de la temporada de lluvias en Kantō Kōshin y Hokuriku durante los últimos 30 años. La variación es considerable, y en el caso de Kantō, hubo años como 1990 donde solo llovió la mitad del promedio, un fenómeno conocido como karatsuyu (temporada de lluvias vacía). Por el contrario, en 2020, la temporada de lluvias terminó tarde, el 1 de agosto, y las precipitaciones fueron 1,7 veces superiores al promedio.

Durante esta temporada, especialmente en su fase final, la cantidad de lluvia a menudo aumenta, por lo que es necesario estar alerta ante los desbordamientos de ríos y los desastres por deslizamientos de tierra causados por lluvias torrenciales concentradas. En 2024, una gran cantidad de vapor de agua caliente del mar de Japón y aire frío en la atmósfera superior fluyeron hacia un frente estacionario de la temporada de lluvias en la región de Tōhoku, causando lluvias torrenciales históricas principalmente alrededor del 25 de julio en las prefecturas de Yamagata y Akita, lo que resultó en una serie de desbordamientos de ríos y daños por inundaciones, siendo designada como un desastre natural severo.

Fotografía del encabezado: Pixta.