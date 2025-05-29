2025年梅雨季異常提早開始。日本氣象廳於5月16日宣布「九州南部已進入梅雨季」。這比往年早了14天，比去年更是早了23天。自1951年有統計以來，九州南部首次比沖繩和奄美地區更早進入梅雨季，也是全國最早。19日，奄美地區也宣布進入梅雨季。接下來，預計到6月時，從九州北部（不含北海道）開始，將陸續向東宣告梅雨季來臨。

回顧一年前的2024年梅雨季，全國的梅雨開始時間普遍比往年（以淺藍色背景表示）晚了1～2週。特別是九州北部以東地區，幾乎都在6月17日當週陸續進入梅雨季。而梅雨結束時間則大多接近往年或稍早，整體上是較短的梅雨季。

往年情況下，從九州北部到關東甲信（包括東京、大阪、名古屋、福岡等地），通常在6月上旬進入梅雨季，並於7月20日前後結束。梅雨期間的降水量，九州北部約為500～600毫米，關東甲信及東海地區則約為300毫米。

降水量每年差異大

關東甲信與北陸地區過去30多年梅雨季的降水量相較往年的比例差異顯著。關東地區曾在1990年出現過降水量僅為往年一半的「空梅雨」情況；相反地，2020年梅雨結束時間延後至8月1日，降水量達往年的1.7倍。

梅雨季期間，特別是末期，往往會有大量降雨，需對因集中豪雨引發的河川氾濫、土石流等災害保持高度警戒。2024年，東北地區因滯留的梅雨鋒面結合日本海側的大量暖濕水氣和上空寒氣流入，導致山形縣、秋田縣在7月25日左右出現創紀錄的大雨，造成河川氾濫、淹水等災情，並被指定為重大災害。

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