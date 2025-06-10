Ya han pasado cinco años desde que entrara en vigor en Japón el cobro de bolsas en los comercios como medida para disminuir la basura de plástico.

Mitoriz, empresa de asistencia de ventas para establecimientos minoristas con sede en el distrito de Minato (Tokio), llevó a cabo una encuesta entre unos 3.000 socios de su servicio de información sobre el comportamiento de los consumidores. La encuesta revela que el 48,1 % nunca compra bolsas de plástico, mientras que el 35,5 % casi nunca lo hace, por lo que un total de 83,6 % de la gente apenas compra ya bolsas de plástico para su compra. Más de la mitad de las personas de 60 años en adelante respondió que nunca compra bolsas, y es evidente que la tendencia a prescindir de este producto aumenta con la edad.

Con respecto a la clasificación de la basura, la respuesta más elegida fue “en general cumplo con las disposiciones”, con el 56,9 %, mientras que el 28,8 % escogió la opción “la separo correctamente”. Desglosado por edades, quedó en evidencia que las personas de mediana y avanzada edad son más escrupulosas que los jóvenes a la hora de separar sus desechos.

Con respecto a las acciones para reducir el volumen de desechos, la respuesta más elegida fue “llevo mi propia bolsa para la compra y evito usar las que venden en las tiendas”, con el 73,2 %, seguida de “evito desperdiciar comida”, con el 48,6 % y “compro productos rellenables”, con el 45,4 %. Solo el 6,6 % dijo no hacer nada en particular, lo que revela que la conciencia de la reducción de la basura ha echado raíces en la mayoría de las personas.

(Imagen del encabezado: Pixta.)