Une étude s’est intéressée aux habitudes des consommateurs japonais concernant le gaspillage et le tri sélectif.

Éco-conscients ?

Selon une étude conduite par la société de marketing Mitoriz, au Japon, 48,1 % des personnes qui ont été interrogées « n’achètent jamais » de sacs plastiques lorsqu’elles font leurs courses. 35,5 % ont confié en acheter « rarement ». De manière générale, le pourcentage de personnes qui n’achètent pas de sacs plastiques augmente avec l’âge. Interrogées, plus de la moitié des personnes de plus de 60 ans ont répondu par la négative.

Cette étude a été menée par la société d’aide à la vente au détail Mitoriz auprès d’environ 3 000 membres inscrits comme bénéficiant de leurs services.

Cette étude s’est également intéressée aux habitudes des consommateurs concernant le tri sélectif. 56,9 % ont déclaré « suivre les règles », et 28,8 % « trier correctement leurs déchets ». Dans l’ensemble, les personnes plus âgées semblent davantage s’appliquer à la tâche que la jeune génération.

Interrogées sur les mesures prises par les consommateurs pour réduire le gaspillage, la réponse la plus fréquemment donnée (73,2 %) était « j’apporte un sac recyclable pour réduire l’utilisation de sacs plastiques ». Ensuite, la deuxième réponse était « je réduis le gaspillage alimentaire » (48,6 %), suivie par « je choisis des produits rechargeables » (45,4 %). Peu ont confié « ne rien faire en particulier » (6,6 %), laissant entendre que la plupart des personnes interrogées sont au moins conscientes de la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire, quelle que soit la méthode utilisée.

(Photo de titre : Pixta)