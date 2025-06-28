El valor total de la producción agrícola de Japón en 2023 fue de 9,5 billones de yenes. Por otro lado, se importa casi el mismo valor de productos agrícolas de países como Estados Unidos y China.

Según el Libro Blanco de Alimentos, Agricultura y Zonas Rurales (edición de 2024) publicado recientemente por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el valor total de la producción agrícola de Japón en 2023 fue de 9 billones 498.700 yenes, lo que representa un aumento del 5,5 % en comparación con el año anterior. Esto se atribuye al aumento concreto de los precios del arroz, las verduras y los huevos.

El desglose del valor de la producción por sector es el siguiente: la ganadería ocupa el primer lugar con 3,7 billones de yenes (39,2 %), seguida por las verduras con 2,3 billones de yenes (24,5 %), el arroz con 1,5 billones de yenes (16,05 %) y las frutas con 1 billón de yenes (10,1 %). El valor de la producción de arroz aumentó un 8,9 % respecto al año anterior, debido a la fuerte demanda de arroz cosechado en 2023, lo que redujo los inventarios privados y elevó los precios de compraventa.

En cuanto al valor de la producción agrícola por prefectura, Hokkaidō ocupa el primer lugar con 1 billón 347.800 millones de yenes, seguida por la de Kagoshima con 543.800 millones de yenes, la de Ibaraki con 457.100 millones de yenes, la de Chiba con 402.900 millones de yenes y la de Kumamoto con 375.700 millones de yenes.

Por otro lado, el valor de las importaciones de productos agrícolas y ganaderos también ha aumentado rápidamente. El resultado de 2024 fue de 9 billones 546.1000 millones de yenes, un aumento del 5,4 % respecto al año anterior, superando así el valor total de la producción nacional de 2023.

Los principales países de origen de las importaciones son, por orden de volumen, Estados Unidos, China, Australia, Tailandia, Canadá y Brasil, que en conjunto representan el 60 % del total. En particular, Japón depende casi por completo de Canadá, Estados Unidos y Australia para el trigo.

La producción de arroz en 2024 aumentó un 2,8 % respecto al año anterior

La producción de arroz para alimento principal en 2024 aumentó un 2,8 % respecto al año anterior, alcanzando las 6.792.000 toneladas. Esto se debe al aumento de la superficie cultivada por la conversión de arroz para forraje, principalmente en el norte y este de Japón, y a las condiciones climáticas generalmente favorables en todo el país. La producción en 2022 y 2023 no alcanzó la demanda en esos dos años consecutivos, lo que es uno de los factores que contribuyen al reciente aumento de los precios del arroz.

En cuanto al valor de la producción de arroz por prefectura en 2023, la prefectura de Niigata ocupa el primer lugar con un 8,2 %. La siguen Hokkaidō con 7,5 %, Akita con 6,1 %, Yamagata con 4,8 % y Miyagi con 4,8 %. Las otras 42 prefecturas producen el 68,6 % restante.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: arroz de reserva colocado en los grandes almacenes Itō-Yōkadō Ōmori la mañana del 31 de mayo; distrito de Ōta, Tokio - Jiji Press.)