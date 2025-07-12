في دفعة قوية للقطاع الزراعي، سجّلت اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الإنتاج الزراعي لتبلغ 9.5 تريليون ين في عام 2023، وهو رقم يُعد من الأعلى في السنوات الأخيرة. وقد تصدّرت هوكايدو المشهد كالمعتاد، بمساهمة تجاوزت التريليون ين، مما يعكس مكانتها كمركز رئيسي للإنتاج الغذائي في البلاد. فما العوامل التي تقف وراء هذا النمو؟

ارتفاع الواردات

وفقًا للتقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية، ارتفعت القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي في اليابان بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 9.5 تريليون ين. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الأرز والخضروات والبيض.

كان قطاع الثروة الحيوانية الأكبر، حيث بلغت قيمته 3.7 تريليون ين (39.2% من إجمالي الإنتاج)، تليه الخضروات بقيمة 2.3 تريليون ين (24.5%)، والأرز بقيمة 1.5 تريليون ين (16.0%)، والفواكه بقيمة 1.0 تريليون ين (10.1%). ارتفعت قيمة الأرز بنسبة 8.9% على أساس سنوي بسبب الطلب القوي على محصول الأرز لعام 2023، مما أدى إلى انخفاض المخزونات الخاصة وارتفاع أسعار السوق.

تُظهر البيانات أن هوكايدو احتلت المرتبة الأولى في قيمة الإنتاج الزراعي بقيمة 1.3 تريليون ين، تلتها كاغوشيما بـ 540 مليار ين، وإيباراكي بـ 460 مليار ين، وتشيبا بـ 400 مليار ين، وكوماموتو بـ 380 مليار ين.

في عام 2024، ارتفعت قيمة واردات المنتجات الزراعية والحيوانية بنسبة 5.4%، لتصل إلى 9.5 تريليون ين، وهي قيمة تتجاوز قليلاً قيمة الإنتاج الزراعي في عام 2023. كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر إلى اليابان، تلتها الصين، وأستراليا، وتايلاند، وكندا، والبرازيل. شكلت هذه الدول الست مجتمعة 60% من إجمالي الواردات الزراعية لليابان. بالنسبة للقمح، تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على أستراليا وكندا والولايات المتحدة.

زيادة إنتاج الأرز المحلي

في عام 2024، ارتفع إنتاج الأرز، وهو المحصول الأساسي في اليابان، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.8 مليون طن. يعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك التحول من زراعة الأرز المخصص للأعلاف إلى الأرز المخصص للاستهلاك البشري، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، إلى جانب الظروف الجوية المواتية على مستوى البلاد. في عامي 2022 و2023، كان إنتاج الأرز أقل من الطلب، مما ساهم في زيادة كبيرة في الأسعار.

تُظهر إحصاءات إنتاج الأرز حسب المحافظات أن نيغاتا احتلت المرتبة الأولى، حيث ساهمت بنسبة 8.2% من قيمة الإنتاج السنوي، تلتها هوكايدو (7.5%)، وأكيتا (6.1%)، وياماغاتا (4.8%)، ومياغي (4.8%). شكلت المحافظات الأخرى الـ 42 المتبقية 68.6% من الإنتاج.

مصدر البيانات

التقرير السنوي حول الغذاء والزراعة والمناطق الريفية في اليابان للسنة المالية 2024 (باللغة اليابانية) من وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان أرز من المخزونات الحكومية معروض للبيع في سوبرماركت في طوكيو، © جيجي برس)