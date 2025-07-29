La “pérdida de alimentos”, la comida que se desecha a pesar de ser aún comestible, se estimó en 4,64 millones de toneladas en el año fiscal 2023, una reducción de 80.000 toneladas respecto al año anterior y un mínimo histórico.

Las pérdidas económicas ascienden a 4 billones de yenes al año

Las estimaciones recientes del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el Ministerio de Medioambiente y la Agencia del Consumidor revelan que en el año fiscal 2023 se desecharon 4,64 millones de toneladas de alimentos en Japón. Traducido en un cálculo per cápita, esto significa que se desechan 37 kg. de alimentos por persona al año.

Las pérdidas de la industria alimentaria ascendieron a 2,31 millones de toneladas (50.000 toneladas menos que el año anterior), de las cuales 660.000 toneladas correspondieron a la industria de restauración (60.000 toneladas más). Según el Ministerio de Agricultura, se cree que los factores más influyentes fueron el aumento de las oportunidades para comer fuera debido al fin de la pandemia de COVID-19 y el incremento de visitantes extranjeros a Japón. El desperdicio generado en los hogares fue de 2,33 millones de toneladas (30.000 toneladas menos que el año anterior).

El Gobierno se había fijado el objetivo de reducir a la mitad las pérdidas industriales y domésticas en el año fiscal 2030 en comparación con el año fiscal 2000. Sin embargo, la pérdida industrial alcanzó su objetivo ocho años antes de lo previsto en las estimaciones del año fiscal 2022. Actualmente, se busca una reducción del 60 % en la pérdida industrial y del 50 % en la pérdida doméstica para el año fiscal 2030, con respecto al año fiscal 2000.

En cuanto al impacto del desperdicio de alimentos, la pérdida económica anual es de 4 billones de yenes, lo que representa 31.814 yenes por ciudadano. Las emisiones de gases de efecto invernadero ascendieron a 10,5 millones de toneladas equivalentes a CO₂ al año, o 84 kilogramos por persona.

Material de referencia

(Imagen del encabezado: Pixta.)