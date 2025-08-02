Le gaspillage alimentaire au Japon a atteint son niveau le plus bas, avec 4,64 millions de tonnes de déchets pour l’année fiscale 2023.

Selon les données du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, du ministère de l’Environnement et de l’Agence japonaise des consommateurs, au cours de l’exercice 2023 (avril 2023-mars 2024), les déchets alimentaires estimés au Japon ont diminué de 80 000 tonnes depuis l’année précédente pour atteindre un nouveau record de 4,64 millions de tonnes. Cela représente un total annuel de 37 kilogrammes par habitant (soit 1 kilo de moins en glissement annuel).

Les entreprises ont généré 2,31 millions de tonnes de déchets alimentaires (- 50 000 tonnes en glissement annuel), dont 660 000 tonnes venaient de l’industrie de la restauration (+ 60 000 tonnes). Ce dernier résultat s’expliquerait par le regain des sorties au restaurant après la pandémie et la hausse du nombre de touristes étrangers. Quant à la quantité de déchets alimentaires des ménages, le chiffre a été de 2,33 millions de tonnes (- 30 000 tonnes).

Sachant qu’en 2000, le volume de gaspillage alimentaire s’élevait à 9,8 millions de tonnes, le gouvernement s’était fixé comme objectif de le réduire de moitié d’ici 2030. Mais puisque le but a pu être atteint dès l’année 2022, l’exécutif vise désormais une diminution de 60 % des déchets alimentaires des entreprises et de 50 % pour ceux des ménages.

Le niveau de gaspillage alimentaire de l’exercice 2023 représente 4 000 milliards de yens (23,4 milliards d’euros) de pertes économiques et 10,5 millions de tonnes d’émissions de carbone (converties en équivalent de dioxyde de carbone). Cela représente 31 814 yens (185 euros) et 84 kilogrammes par citoyen.

Sources utilisées pour les graphiques

(Photo de titre : Pixta)