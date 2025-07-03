La ayuda pública de subsistencia hace que muchos se sientan culpables: pese a ser la “última red de seguridad” del derecho a la vida garantizado por la Constitución, suele ser criticada por su relación con la recepción fraudulenta y la teoría de la autorresponsabilidad. Muchos beneficiarios sienten culpa y vergüenza.

Alalink, servicio de smartphones de bajo coste para personas con dificultades económicas, realizó en mayo una encuesta de conciencia a beneficiarios de la ayuda pública de subsistencia que utilizan su servicio Daredemo sumaho (smartphones para todos), y obtuvo respuestas de 552 personas.

El 60,7 % de los encuestados manifestó “Me siento culpable, pero no tiene remedio” al recibir la ayuda pública de subsistencia. Además, un 12,1 % dijo sentir “vergüenza”, mientras que solo el 21,4 % consideró que era “un derecho natural”.

El 67,2 % de los encuestados había abandonado la idea de “comer lo suficiente” debido a dificultades económicas. El desperdicio de grandes cantidades de alimentos se ha convertido en un problema público de subsistencia, y ha salido a la luz la realidad de una pobreza en la que las personas no pueden satisfacer su hambre. Además, el 46,9 % de las personas que respondieron a la encuesta han renunciado a “contratar y mantener un teléfono móvil o smartphone”, algo esencial para la vida pública de subsistencia.

Entre las respuestas abiertas, destacaron preocupaciones como “sentirse incómodo debido a las personas que reciben las ayudas fraudulentamente”.

Dada la tendencia a las “críticas a la ayuda pública de subsistencia”, menos de la mitad de los beneficiarios (41,5 %) ha dicho a sus amigos o familiares que reciben las ayudas, mientras que el 26,4 % no se lo ha dicho a nadie. Además, más del 90 % de los encuestados dicen haber sentido que no hay sistemas o personas que los ayuden pese a tener verdaderos problemas, lo que indica un doble sufrimiento de pobreza y aislamiento.

(Imagen del encabezado: Pixta.)