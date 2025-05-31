Una encuesta del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón sugiere que en enero de 2025 había 2.591 personas sin hogar en todo el país, un 8,1 % menos que el año anterior.

El Gobierno de Japón lleva a cabo desde 2003 una encuesta sobre los sintecho conforme a la Ley de medidas especiales de apoyo a la autosuficiencia de las personas sin hogar. En esta ocasión, en enero de 2025, funcionarios de cada municipalidad realizaron una verificación visual de las personas que pernoctan en parques y riberas de ríos. Del total, 2.346 eran hombres, 163 mujeres y 82 personas cuyo género no pudo ser determinado.

El número de personas sin hogar a nivel nacional, según esta encuesta, ha disminuido en más de un 30 % en los últimos cuatro años, en comparación con 3.824 personas en 2021. Por otro lado, esta encuesta no incluye la realidad de los denominados “refugiados de cibercafé” y otros que, aunque no viven en la calle, carecen de una residencia fija.

El mayor número de personas sin hogar se registró en la prefectura de Osaka, con 763 personas. Le siguen la de Tokio con 565 personas y la de Kanagawa con 366 personas. De las 47 prefecturas, no se confirmaron personas sin hogar en nueve de ellas, incluidas las prefecturas de Aomori, Niigata y Nagasaki.

Los lugares donde los sintecho pernoctan son: parques urbanos (25,5 %), calles (24,1 %), ríos (21,6 %), estaciones de tren (5,8 %) y otras instalaciones (22,9 %). El porcentaje de personas que viven en las riberas de los ríos ha disminuido en los últimos años.

(Imagen del encabezado: Pixta.)