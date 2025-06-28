في وقت تتفاقم فيه أزمة المشردين في العديد من دول العالم، تكشف اليابان عن وجه مختلف للقصة. فقد أظهر مسح حكومي حديث، أُجري في يناير/كانون الثاني 2025، أن عدد المشردين في البلاد انخفض إلى 2591 شخصًا فقط، في تراجع ملحوظ بلغت نسبته 8.1% مقارنة بالعام السابق. هذا الانخفاض يثير التساؤل: ما الذي تفعله اليابان بشكل مختلف؟

أظهر مسح أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية في يناير/ كانون الثاني 2025 أن عدد الأشخاص بلا مأوى في اليابان بلغ 2591 شخصًا، بانخفاض 229 شخصًا، أي بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق. يُجرى هذا المسح سنويًا منذ عام 2003 وفقًا للقانون، حيث يقوم موظفو السلطات المحلية بتسجيل الأشخاص المشردين الموجودين في أماكن مثل الحدائق العامة وضفاف الأنهار.

وفقًا للمسح، تم تسجيل 2346 رجلًا و163 امرأة، بالإضافة إلى 82 شخصًا لم يُحدد جنسهم. ويُظهر التقرير انخفاضًا ملحوظًا في عدد المشردين، حيث انخفض العدد بمقدار الثلث تقريبًا منذ أن سجّل 3824 شخصًا في عام 2021. ومع ذلك، لا يشمل المسح الأفراد الذين ليس لديهم سكن دائم ويعيشون في أماكن مثل مقاهي الإنترنت أو مرافق مماثلة، مما قد يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.

وفقًا لبيانات المسح، تصدرت محافظة أوساكا قائمة المحافظات اليابانية من حيث عدد الأشخاص بلا مأوى، حيث سُجل 763 مشردًا. جاءت طوكيو في المرتبة الثانية بـ 565 مشردًا، تلتها كاناغاوا بـ 366 مشردًا. وفي المقابل، لم يتم رصد أي أشخاص بلا مأوى في تسع محافظات، من بينها أوموري، نييغاتا، وناغاساكي.

كانت الأماكن الأكثر شيوعًا لتواجد الأشخاص بلا مأوى هي الحدائق العامة بنسبة 25.5%، تليها جوانب الطرق بنسبة 24.1%، ثم ضفاف الأنهار بنسبة 21.6%، ومباني محطات القطارات بنسبة 5.8%. بينما شكلت الأماكن الأخرى نسبة 22.9% من إجمالي مواقع التواجد.

أشار المسح أيضًا إلى انخفاض ملحوظ في عدد الأشخاص الذين ينامون على ضفاف الأنهار في السنوات الأخيرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)