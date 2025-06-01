Согласно данным исследования, проводимого Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, число бездомных в Японии в январе 2025 года, составило 2591 человек, что на 8,1% (229 человек) меньше, чем в предыдущем году.

Исследование министерства проводится с 2003 года на основании Закона о специальных мерах по поддержке независимости бездомных и т. д. На этот раз в январе должностные лица каждого местного органа власти (города, поселка и деревни) визуально осматривали людей, спящих в парках, на берегах рек и в других местах. Из них 2346 были мужчинами, 163 – женщинами, а в 82 случаях пол определить не удалось.

По данным исследования, за последние четыре года число бездомных в стране сократилось более чем на 30% по сравнению с 2021 годом (3824 человека). С другой стороны, это исследование не отражает фактическое положение так называемых «беженцев в интернет-кафе», то есть тех, кто не живёт на улице, но и не имеет постоянного места жительства.

По городам больше всего бездомных жило в городе Осака, 763 человека. Далее следуют Токио (565 человек) и префектура Канагава (366 человек). В девяти префектурах из 47 бездомных не замечено, в том числе в префектурах Аомори, Ниигата и Нагасаки.

Наиболее распространёнными местами ночёвки бездомных являются городские парки (25,5%), дороги (24,1%), реки (21,6%), железнодорожные станции (5,8%) и другие объекты (22,9%). В последние годы процент людей, живущих на берегах рек, сокращается.

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