Los sonidos del shakuhachi de Kominato Akihisa pueden expresar diversos sentimientos, como la voz al cantar. Además, añade aires de modernidad a la tradición de este instrumento clásico de la música japonesa, lo que fascina al público. El vídeo contiene imágenes de una interpretación de shakuhachi con acompañamiento de piano, de una actuación en la calle y de una clase.

El shakuhachi de Kominato Akihisa produce abundantes sonidos que combinan aspectos tradicionales y modernos.

Además de emitir agradables notas agudas como las de una flauta, la especial técnica de interpretación del vigoroso shakuhachi, que consiste en respirar de manera desigual, hace que éste resuene hasta lo más profundo del corazón. Aunque se tape el mismo agujero, se pueden producir diferentes tonos altos y bajos, incluso vibratos, con sólo cambiar la manera de soplarlo.

Es maravilloso cuando se acompaña con las armonías de un piano, pero también cuando se interpreta en la calle, donde se mezcla con ruidos como los de los coches. Su sonido es como el de la voz, por lo que se puede interpretar junto a cualquier instrumento; en solitario es capaz de conmover el alma como un blues a capela.

Al escuchar tocar a Kominato, los japoneses que pensaban que el shakuhachi era un instrumento anticuado descubrirán sin duda nuevas maravillas en él, mientras que los que lo escuchen por primera vez en el extranjero sentirán que se han encontrado con una melodía maravillosa y vanguardista.

No pierdan esta oportunidad de fundirse en uno con el universo mientras escuchan los sonidos del shakuhachi.

(Traducido al español del original en japonés)