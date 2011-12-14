Los sonidos del shakuhachi de Kominato Akihisa pueden expresar diversos sentimientos, como la voz al cantar. Además, añade aires de modernidad a la tradición de este instrumento clásico de la música japonesa, lo que fascina al público. El vídeo contiene imágenes de una interpretación de shakuhachi con acompañamiento de piano, de una actuación en la calle y de una clase.

Kominato Akihisa
Nace en 1978 en la prefectura de Fukushima en el seno de una familia perteneciente a la escuela de música folk Min’yō Kominato-ryū. A los 5 años, se inicia en el mundo de la música influido por sus padres. Desde 1995 es discípulo del fallecido Yamaguchi Goro, Tesoro Nacional Viviente del shakuhachi de la escuela Kinko-ryū. En 2001, se gradúa en el Departamento de Música Japonesa de la Facultad de Música de la Universidad de Arte de Tokio, donde su especialidad es el shakuhachi. Actualmente, desarrolla su actividad en varios géneros musicales: música clásica japonesa, folk, pop y jazz, entre otros. Da conciertos en radio y televisión, y participa en diversas actividades y espectáculos, tanto en Japón como en el extranjero.

El shakuhachi de Kominato Akihisa produce abundantes sonidos que combinan aspectos tradicionales y modernos.

Además de emitir agradables notas agudas como las de una flauta, la especial técnica de interpretación del vigoroso shakuhachi, que consiste en respirar de manera desigual, hace que éste resuene hasta lo más profundo del corazón. Aunque se tape el mismo agujero, se pueden producir diferentes tonos altos y bajos, incluso vibratos, con sólo cambiar la manera de soplarlo.

Es maravilloso cuando se acompaña con las armonías de un piano, pero también cuando se interpreta en la calle, donde se mezcla con ruidos como los de los coches. Su sonido es como el de la voz, por lo que se puede interpretar junto a cualquier instrumento; en solitario es capaz de conmover el alma como un blues a capela.

Al escuchar tocar a Kominato, los japoneses que pensaban que el shakuhachi era un instrumento anticuado descubrirán sin duda nuevas maravillas en él, mientras que los que lo escuchen por primera vez en el extranjero sentirán que se han encontrado con una melodía maravillosa y vanguardista.

No pierdan esta oportunidad de fundirse en uno con el universo mientras escuchan los sonidos del shakuhachi.

(Traducido al español del original en japonés)