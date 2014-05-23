Звуки сякухати Коминато Акихисы, подобно пению, выражают широкий спектр эмоций. Будучи классическим инструментом, сякухати в то же время завораживает слушателя элементами новизны. Музыкант рассказал нам об искусстве сякухати, а также о дуэтах с фортепиано, уроках игры и уличных выступлениях.

Игра на сякухати исполнителя Коминато Акихисы отличается богатством звуковой окраски, совмещая в себе традиции и инновации.

Приятный высокий звук, напоминающий флейту, может трансформироваться в сильный, присущий исключительно сякухати прерывистый звук, проникающий в самую глубину души. Зажимая одни и те же отверстия на сякухати, можно получить самые разнообразные звуки, такие как низкие тона, вибрации, высокие тона и другие, лишь меняя способ распределения дыхания при игре.

Совместное выступление с фортепиано рождает красивую гармонию, но и уличные выступления, когда приходится резонировать с автомобильными и другими шумами, по-своему привлекательны. Инструмент со звучанием, подобным вокалу, можно совместить с любым другим инструментом, но и в соло исполнении он затрагивает душу, как блюз.

Слушая выступление Коминато Акихисы, японцы, считавшие сякухати устаревшим инструментом, наверняка откроют для себя новое звучание, а услышавшие этот инструмент впервые иностранцы почувствуют, что соприкоснулись с восхитительной авангардной музыкой.

Обязательно послушайте музыку сякухати, настраивающую на одну волну с космосом.

Интервью с Коминато Акихисой «Песнь сякухати» смотреть здесь →