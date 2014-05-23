Звуки сякухати Коминато Акихисы, подобно пению, выражают широкий спектр эмоций. Будучи классическим инструментом, сякухати в то же время завораживает слушателя элементами новизны. Музыкант рассказал нам об искусстве сякухати, а также о дуэтах с фортепиано, уроках игры и уличных выступлениях.

Коминато Акихиса
Родился в 1978 году в префектуре Фукусима в семье исполнителей традиционной школы японской музыки минъё Коминато. Является продолжателем династии. В пять лет с подачи родителей начал выступать на сцене. С 1995 года начал обучение игре на сякухати стиля Кинко под руководством «живого национального сокровища» Японии Ямагути Горо (1933-1999 гг.). В 2001 закончил факультет японской музыки токийского Университета Искусств по специальности «сякухати». В настоящее время выступает на радио и телевидении, не ограничиваясь традиционным жанром, ведёт концертную деятельность и принимает участие в различных мероприятиях как в Японии, так и за рубежом, в жанрах минъё, поп, джаза и других.

Игра на сякухати исполнителя Коминато Акихисы отличается богатством звуковой окраски, совмещая в себе традиции и инновации.

Приятный высокий звук, напоминающий флейту, может трансформироваться в сильный, присущий исключительно сякухати прерывистый звук, проникающий в самую глубину души. Зажимая одни и те же отверстия на сякухати, можно получить самые разнообразные звуки, такие как низкие тона, вибрации, высокие тона и другие, лишь меняя способ распределения дыхания при игре.

Совместное выступление с фортепиано рождает красивую гармонию, но и уличные выступления, когда приходится резонировать с автомобильными и другими шумами, по-своему привлекательны. Инструмент со звучанием, подобным вокалу, можно совместить с любым другим инструментом, но и в соло исполнении он затрагивает душу, как блюз.

Слушая выступление Коминато Акихисы, японцы, считавшие сякухати устаревшим инструментом, наверняка откроют для себя новое звучание, а услышавшие этот инструмент впервые иностранцы почувствуют, что соприкоснулись с восхитительной авангардной музыкой.

Обязательно послушайте музыку сякухати, настраивающую на одну волну с космосом. 

Интервью с Коминато Акихисой «Песнь сякухати» смотреть здесь →

▼Эти статьи также могут вас заинтересовать
Коминато Акихиса «Песнь сякухати» [Фото] Японская керамика «бидзэн» — очарование простоты [Фото] Японские новогодние традиции: угощение осэти [Фото] Сакура — цветочная симфония