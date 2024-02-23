Durante el periodo Shōwa (1926-1989) siempre había furoshiki en los cajones de las casas o los armarios del trabajo. Servían para envolver documentos o clasificar objetos grandes. De pronto comenzaron a considerarse anticuados y la gente dejó de usarlos. Sin embargo, siguen siendo sumamente prácticos. El príncipe del furoshiki nos enseña cómo hacer un bolso y una mochila con un pedazo de tela, sin utilizar ni siquiera un imperdible.

Muchas personas pensarán que no tienen un pañuelo furoshiki. No solo lo que se vende como furoshiki es un furoshiki. Los pañuelos, las bandanas, las bufandas y cualquier tela que se asemeje a un cuadrado y cuyas esquinas se puedan anudar se convierte en un furoshiki.

Pruebe envolver algo con una tela de su gusto. Si aprende el nudo básico mamusubi y da libertad a sus manos, se sorprenderá con el resultado. Como no utiliza tijeras ni hilo, al deshacer el nudo se vuelve a convertir en un pedazo de tela. Puede intentar darle forma un sinnúmero de veces sin importar que se equivoque.

Yokoyama Isao, el príncipe del furoshiki nos enseña a hacer un bolso y una mochila con una tela cuadrada y el nudo básico. ¡Si tiene un pedazo de tela cuadrada olvidado en un cajón podrá experimentar la magia multifacética de los furoshiki!

Con el príncipe del furoshiki, Yokoyama Isao.

(Traducido al español del original en japonés.)