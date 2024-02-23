Pendant l’ère Shôwa (1926-1989), on trouvait toujours des furoshiki dans les tiroirs de la maison ou dans les placards des entreprises. Ce tissu était en effet employé pour emballer des paquets de documents ou classer des objets volumineux. Mais malgré son côté pratique, il a été considéré comme de plus en plus démodé au fil du temps. Dans cette vidéo, un expert nous apprend à confectionner un sac et un sac à dos en utilisant uniquement un furoshiki.

Sans le savoir, beaucoup de gens possèdent en réalité un furoshiki. Cela peut être un mouchoir, un foulard, ou tout autre tissu qui a une forme carré et dont les coins peuvent être facilement noués. Et il existe évidemment des boutiques spécialisées pour s’en procurer.

Essayez d’envelopper un objet dans un tissu de votre choix. Il suffit d’apprendre une manière basique de nouer, appelée mamusubi, puis de laisser vos mains bouger naturellement. Vous serez surpris du résultat !

Et puisque vous n’employez ni de ciseaux ni de fil supplémentaire, il suffit de défaire le nœud pour retrouver votre morceau de tissu. Il y a d’innombrables façons d’emballer votre objet, et toutes les erreurs sont permises.

Yokoyama Isao, surnommé « le prince du furoshiki », nous montre avec une technique simple comment confectionner un sac et un sac à dos avec un tissu carré pour emballer toutes sortes de choses. Qu’en dites-vous ?

N’hésitez pas à découvrir la magie du furoshiki !