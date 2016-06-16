Masuzoe se adelanta a la moción de censura

El gobernador de Tokio Masuzoe Yōichi anunció su dimisión el 15 de junio de 2016 tras el escándalo que se generó al hacerse público que había usado de dinero para actividades políticas en asuntos privados. Su renuncia, presentada ante el presidente de la Asamblea Metropolitana de Tokio, tendrá efecto el 21 de junio.

La asamblea, que incluye a miembros de la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático y el Kōmeitō, esperaba pasar una moción de censura contra el gobernador a lo largo de ese mismo día.

Masuzoe es el segundo gobernador consecutivo que dimite tras un escándalo económico. En diciembre de 2013 Inose Naoki, que tuvo un papel principal en garantizar el éxito de la candidatura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, renunció a su cargo después de un año en el poder cuando empezó a sospecharse que había recibido un préstamo de 50 millones de yenes de la gestora de hospitales Tokushūkai. Masuzoe ha ostentado este cargo durante dos años y cuatro meses.

Las elecciones al Gobierno metropolitano de Tokio tendrán lugar en los próximos 50 días. Si el nuevo gobernador permanece en el cargo los cuatro años de la legislatura, es posible que se lleven a cabo las nuevas elecciones a gobernador de la metrópolis justo en medio de sus Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entre el 24 de julio y el 9 de agosto de ese año.

El camino hacia la dimisión

Masuzoe ha sido criticado desde abril por su despilfarro en los viajes de trabajo en el extranjero. El uso de automóviles oficiales para viajar los fines de semana a su residencia vacacional en la prefectura de Kanagawa también ha salido a la luz. Después de haber negado que esto fuese un problema en un primer momento, prometió reducir los gastos relacionados con sus viajes y vender su propiedad en Kanagawa.

En mayo, Masuzoe fue nuevamente atacado cuando se hicieron públicas la acusaciones de que había utilizado el dinero reunido por su grupo de financiación política para viajes familiares privados, cenas en restaurantes, souvenirs y obras de arte.

Críticas al comportamiento y el gasto del gobernador Masuzoe

Visitas oficiales en el extranjero Gastó más de 50 millones de yenes en total en viajes de trabajo a Londres y París en otoño de 2015. Esto incluyó 2,7 millones de yenes en vuelos de ida y vuelta de primera clase y suites en hoteles a 200.000 yenes la noche. Coches oficiales Masuzoe utilizó coches oficiales para viajar a y desde su residencia vacacional en Yugawara, en la prefectura de Kanagawa, casi cada fin de semana durante casi un año desde mayo de 2015. Además utilizó coches para ir a conciertos, partidos de béisbol y otros eventos. Alojamiento y comida Gastó 370.000 yenes de fondos para actividades políticas en alojamiento en Kisarazu, en la prefectura de Chiba, durante viajes familiares en los días de Año Nuevo de 2013 y 2014. Se cree que también utilizó estos fondos para cenar con su familia en restaurantes. Obras de arte Gastó más de 3 millones de yenes de fondos para actividades políticas en 100 obras de arte, incluyendo compras de sitios de subastas en internet.

Masuzoe fue criticado por los miembros de la asamblea desde la apertura de esta sesión el 1 de junio. Las inadecuadas justificaciones a sus acciones tampoco han servido para calmar la creciente presión de la opinión pública que pide su dimisión. Los medios de comunicación japoneses señalan que el PLD y el Kōmeitō presionaron con la moción de censura para evitar que una atmósfera política desfavorable influyera en las próximas elecciones a la Cámara Alta. La campaña electoral comienza el 22 de junio de cara a las votaciones del 10 de julio.

Masuzoe, que ha cumplido 67 años, entró en la política después de trabajar como profesor adjunto de política internacional en la universidad de Tokio. Como miembro del PLD ha sido ministro de Sanidad, Trabajo y Bienestar mientras era diputado en la Cámara Alta. En 2010 abandonó el PLD y fue nombrado presidente del Nuevo Partido del Renacimiento (Shintō Kaikaku) hasta 2013. Fue elegido gobernador de Tokio en 2014.

(Fotografía del encabezado: el gobernador de Tokio Masuzoe Yōichi en una rueda de prensa el 10 de junio de 2016. © Jiji.)